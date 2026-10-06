Central Español fijó los precios de las entradas para hinchas y socios de Nacional: van desde 380 a 700 pesos

Central Español dio a conocer los precios de las entradas para su partido ante Nacional de este domingo en el Estadio Centenario, desde la hora 18:30, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El conjunto palermitano estableció los precios para los socios e hinchas generales del elenco tricolor de cara al choque del domingo. La Tribuna Colombes les costará 380 pesos a los socios de Nacional y 500 pesos a los generales, la Tribuna Olímpica saldrá 480 y 600 pesos, y la Tribuna América 580 y 700. Aún no se dio a conocer cuándo saldrán a la venta y por dónde se podrán adquirir.

Nacional irá al mítico escenario del fútbol uruguayo para continuar con su plena levantada de la mano del arribo del director técnico Daniel Carreño. Desde su llegada, el albo acumula una seguidilla de 10 partidos sin conocer la derrota entre todas las competencias: siete victorias y tres empates.

Daniel Carreño durante el partido entre Nacional y Montevideo City Torque.Foto: Ignacio Sánchez.



Asimismo, este lunes consiguió sumar tres puntos vitales —tras vencer 2-0 a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central— por lo que se metió de lleno en la lucha por el último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Bajo ese mismo punto, Nacional sabe que debe ganarle al equipo Palermitano en su visita al Estadio Centenario para no perder pisada en los puestos de arriba del Torneo Clausura y así seguir con vida en su sueño de poder coronarse bicampeón de la Liga AUF Uruguaya.

Cabe destacar que el líder del Torneo Clausura es Liverpool con 20 puntos, lo siguen Montevideo City Toque y Peñarol con 19 unidades y luego se encuentran Deportivo Maldonado y Nacional con 17. Por este motivo el elenco tricolor no puede aflojar en busca de llegar a su quinta victoria en fila en la temporada entre sus dos competencias: Liga AUF Uruguaya y Copa AUF Uruguay.

Maxi Gómez celebrando su gol número 30 con la camiseta de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Central Español, en tanto, no atraviesa su mejor momento de la temporada. El elenco que conduce Antonio Pacheco pasa por una racha de ocho encuentros sin poder ganar en el Torneo Clausura y comienza a hundirse en la Tabla del Descenso. Aunque aún está un poco lejos de la zona roja.

La décima fecha del Torneo Clausura completa:

Viernes 9 de octubre

Montevideo City Torque vs. Danubio Hora: 17:00 Estadio: Estadio Charrúa

Deportivo Maldonado vs. Liverpool Hora: 20:00 Estadio: Estadio Domingo Burgueño Miguel



Sábado 10 de octubre

Defensor Sporting vs. Cerro Hora: 11:00 Estadio: Estadio Franzini

Wanderers vs. Boston River Hora: 15:00 Estadio: Parque Viera

Peñarol vs. Progreso Hora: 18:30 Estadio: Estadio Centenario



Domingo 11 de octubre