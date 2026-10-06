Perchman apuntó al periodismo: "Demostramos que no es ni cerca el peor Nacional de la historia, eso decían ustedes"

Nacional dio otra muestra de carácter este lunes, se impuso 2-0 ante Montevideo City Torque y demostró que tiene con qué ir por el Torneo Clausura al quedar a solo tres de la cima. Era un triunfo necesario para seguir con las aspiraciones al título y en este contexto fue que el vicepresidente, Flavio Perchman, aprovechó para dar un mensaje en las declaraciones a la prensa postpartido.

“Fue el partido más completo del año de Nacional, demostramos que estamos vivos, que vamos a pelear hasta el final", expresó en primer lugar, para luego, fiel a su estilo, responder a los periodistas: "Y demostramos que no es ni cerca el peor Nacional de la historia, pero bueno, eso son cosas que decían ustedes, que le van poniendo los títulos”.

“Para nosotros todos los partidos pasen a ser una final, después de los empates con Juventud y Wanderers no teníamos margen, ahora estamos a dos puntos de Montevideo City Torque y Peñarol, y a tres de Liverpool, que tenemos que jugar en contra. Dependemos de nosotros mismos, es difícil pero tenemos más chance que hace un rato”, analizó Perchman sobre la recta final de la Liga AUF Uruguaya 2026.

🗣️ Flavio Perchman tras la victoria de Nacional ante Torque: "Dependemos de nosotros mismos", el rendimiento de los juveniles, el partido ante Central Español y su análisis sobre el juego del Ciudadano.



📹 @CasuriagaNahuel pic.twitter.com/cJ6NC2ziM4 — OVACIÓN (@ovacionuy) October 6, 2026

La palabra de Carreño

Con total sinceridad, postpartido, Daniel Carreño afirmó que “puede haber sido el mejor partido que jugamos, pero siempre sueño con que el mejor partido sea el que viene. No pude llegar a Nacional e imponer mi impronta y mi estilo, mi sistema de juego, eso se hace a principio de año o teniendo más margen, si hubiera puesto mi estilo, hoy Nacional estaría jugando mucho mejor, pero quizá fuera de todo y yo no voy a permitir eso, ni ser tan egoísta sin importar el resultado”.

"Prefiero estar en esta situación donde no siempre se ve el mejor juego, pero con Nacional en la pelea", subrayó el técnico que aún así está invicto porque acumula siete victorias y tres empates entre el Torneo Clausura y la Copa AUF Uruguay.