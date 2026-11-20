La limpieza de Montevideo volvió a ser el centro de la atención por la cantidad de contenedores que permanecieron varios días sin ser vaciados. La intendencia, como ha hecho en otras instancias, le atribuyó la responsabilidad, básicamente, al sindicato.

El intendente Mario Bergara dijo que hay asambleas “todos los días” en el área de limpieza que dificultan el trabajo. Por su parte, el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, añadió que están preocupados por el alto porcentaje de ausentismo de los trabajadores de esta área.

Sin embargo, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) desmintió las declaraciones de Bergara y matizó lo que señaló Herou.

Respecto a las asambleas, el presidente del sindicato, Julio Cameto, mostró a El País un cronograma de las que se convocaron en Limpieza en las últimas semanas. Solo una, el jueves 5, implicó a Contenedores, el sector que se encarga de vaciar los recipientes de las calles.

“No han existido prácticamente asambleas en el mes de noviembre en el área de contenedores. O sea, el residuo que existe alrededor de los contenedores es responsabilidad de la administración”, dijo Cameto.

El presidente de Adeom contó que incluso esa asamblea del jueves 5 se hizo a las 14:00 para que vayan los trabajadores de los tres turnos justamente en el horario en el que hay menos servicios.

Se trató de una asamblea informativa, una instancia que se prevé que dure 30 minutos, pero que se puede extender por dos horas.

En noviembre, se hicieron otras asambleas de este tipo en dependencias de Limpieza, pero según Cameto no afectaban el trabajo de salir a vaciar los contenedores de la calle.

Recorrida por contenedores de residuos desbordados de basura luego de las fiestas de Navidad, por paro de Adeom en medio de la negociacion de un nuevo acuerdo salarial, en el barrio Sayago de Montevideo, ND 20251226, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

Hubo una de mañana y de tarde el martes 3 en la base Cantón 2 y también el martes 10 en la base Haití que trabaja con reciclables. Luego, el jueves 12 hubo tres turnos en el área de limpieza de playas y en la de mantenimiento de contenedores. Por otra parte, hubo algunas asambleas informativas en las últimas semanas de octubre, pero tampoco de los trabajadores que salen a vaciar contenedores.

Para Cameto, la intendencia está haciendo un “fuego de artificio” para quitarse la responsabilidad. “Han existido asambleas puntuales y no más. No hemos tenido paros, no hemos hecho asambleas generales, no hemos hecho nada de eso”, afirmó el dirigente.

Pero la comuna no comparte esa visión.

“Un conflicto solapado”

Este miércoles, el intendente Mario Bergara dijo que Adeom está haciendo algo así como “un conflicto solapado” y le básicamente le atribuyó el problema de la recolección de residuos.

“Cuando uno tiene asambleas todos los días que paran una, dos horas la actividad y eso hace que el camión salga o no salga, se empiezan a alterar los resultados tal como vemos”, declaró en La Diaria Radio.

De todas formas, Bergara dijo que esta situación “no justifica ningún alarmismo” y afirmó que están dialogando con el sindicato para resolver el problema “a la brevedad”.

Por su parte, el jerarca de quien depende Limpieza, el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, también apuntó a los trabajadores.

Este miércoles en Desayunos Informales (Canal 12) dijo que es un área con porcentajes de ausentismo preocupantes.

“En algunos días hemos tenido más del 40% de ausentismo”, dijo respecto a las últimas jornadas. En cualquier caso, añadió que normalmente supera el 30%.

El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, en la Junta Departamental Foto: Estefanía Leal/El País.

Dijo que normalmente se puede hacer el trabajo de manera adecuada, pero en este caso el ausentismo se está solapando con otra medida sindical: la decisión de no tomar horas extras.

“En la medida que tenés mucho ausentismo y tampoco tenés horas extras, eso complica bastante”, sostuvo el jerarca.

La respuesta de Adeom

Cameto, presidente de Adeom, pidió aclarar cómo se compone ese ausentismo.

Señaló que no se trata de trabajadores que faltan porque sí a trabajar. Señaló que hay licencias “extensas” en Limpieza –debido a que tienen 10 días más por hacer "trabajo insalubre"– y también que hay funcionarios que tuvieron problemas de salud por la actividad.

“Nosotros tenemos un guarismo que va en el entorno del 30%, pero en ese 30% tenés que incorporar las variables de licencias, Banco de Seguro, enfermedad y después sí podés tener las faltas”, dijo a El País.

Por otro lado, respecto a las horas extras, Cameto indicó que ante la falta de respuesta de la comuna sobre la incorporación de nuevos vehículos, decidieron no tomarlas.

“Pero eso no puede ser un elemento que detenga la recolección o que tenga este atraso. Si el servicio fuera eficiente, no habría necesidad de pagar horas extras”, planteó.

El estado de los camiones justamente es uno de los puntos más cuestionados por Adeom. Incluso las propias autoridades han reconocido que la flota está avejentada y se rompe.

Cameto dijo que hay veces en las que trabajadores no pueden salir a trabajar, porque no hay camiones suficientes. Incluso, afirmó que algunos se utilizan 24 horas y nunca se le puede hacer un mantenimiento a fondo.

“Desde la gestión de Carolina Cosse estamos denunciando la falta de incorporación de camiones, la deficiencia y el déficit que tiene la flota”, sostuvo.

Asamblea de Adeom donde se aprobó el convenio colectivo con la intendencia de Mario Bergara Estefanía Leal

IMM trabaja con empresas

Después de varios días con problemas graves de limpieza, la intendencia reforzó sus servicios enfocándose en los barrios más afectados por las demoras.

Este jueves, Herou dijo que la intensificación en el despliegue continuará pasadas las fiestas.

Y si bien advirtió que no están privatizando la limpieza, contó que están trabajando con empresas. “Ante situaciones complicadas como la que estamos atravesando, convocamos actores privados para que aporten en lo que es la limpieza de la ciudad”, afirmó el jerarca.