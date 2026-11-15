Exdirectora de Limpieza de Cosse fue relevada de su cargo, presentó recursos y Bergara los rechazó

Aunque el Frente Amplio lleva más de 35 años al mando de la Intendencia de Montevideo, cuando asume un nuevo intendente, el equipo de gobierno cambia sustancialmente.

En un área clave, quizás la más sensible de la intendencia, la limpieza, Mario Bergara apostó por Leonardo Herou como director de Desarrollo Ambiental. Dentro de este departamento se encuentra la división de Limpieza y Gestión de Residuos, que quedó en manos de Chiara Fioretto.

De la gestión de Cosse, el director de departamento Guillermo Moncecchi se marchó, pero su directora de Limpieza, Marta Garagorry, quedó en la intendencia, porque es funcionaria. Sin embargo, Bergara la relevó de su cargo de jerarquía y la trasladó al departamento de Recursos Financieros, donde perdió casi un 30% de su salario nominal.

Algunos aspectos del traslado agraviaron a Garagorry y la funcionaria presentó dos recursos de reposición ante la intendencia. La gestión de Bergara, en tanto, los rechazó, según consta en una resolución publicada este lunes.

El camino de Garagorry

Marta Garagorry entró a la comuna hace más de 15 años y pasó por distintos cargos.

En febrero de 2023, Carolina Cosse le dio la responsabilizad de encabezar la Gerencia de Limpieza Urbana y le otorgó un grado SIR 20 en la escala salarial de la intendencia que mantuvo hasta que llegó Bergara. Se trata del tercer nivel con mayor remuneración e implica $ 256.956 nominales por ocho horas diarias, que era lo que trabajaba la funcionaria.

Garagorry y Cosse se conocían de los años 2000 cuando ambas ingresaron a la intendencia, la primera como pasante y luego funcionaria y la segunda como directora de Tecnología de la Información.

Terminaron con trayectos muy distintos, pero se volvieron a encontrar cuando Cosse, que venía de hacer una carrera a nivel nacional, fue electa intendenta en 2020.

Ignacio Lorenzo, Marta Garagorry y Carolina Cosse - Conferencia de la Intendencia de Montevideo por informe de acciones realizadas y a implementar en el marco de la Estrategia de Limpieza aplicada desde 2021, en el Palacio Municipal de Montevideo, ND 20230929, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Y cuando en setiembre de 2023, el director de la división de Limpieza y Gestión de Residuos, Ignacio Lorenzo, dejó su cargo para trabajar en la CAF, Cosse nombró en su lugar a Garagorry.

La funcionaria se mantuvo como directora durante la etapa final de Cosse y siguió allí cuando Mauricio Zunino quedó en lugar de la hoy vicepresidenta.

Pero con la llegada de Mario Bergara la situación cambió.

Mario Bergara durante la ceremonia de apertura de la Feria Internacional del Libro de Montevideo 2026. Foto: Intendencia de Montevideo.

El 20 de noviembre de 2025, una resolución firmada por el intendente trasladó a Garagorry al servicio de Compras con el argumento de que la funcionaria “cuenta con el perfil y experiencia en distintas áreas en los temas de referencia con actores locales”.

A los días, el 24 de noviembre, salió otra resolución, que corregió un error de la primera.

Esta, firmada solo por el director de Gestión Humana, Gustavo Pérez, dijo que el cese de Garagorry como directora de Limpieza se había dado el 10 de julio, el día que asumió Bergara, y no en noviembre.

Garagorry se sintió agraviada por estas resoluciones y presentó recursos de reposición para impugnarlas.

Sobre la resolución firmada por Bergara, que la trasladó a Compras, la funcionaria cuestionó que no expresaba “nada” sobre “las tareas específicamente asignadas”, considerando además que se apartaban "de su cargo formal”.

Respecto a la segunda resolución, dijo que aclaraba que su cese en Limpieza se había dado en julio, pero advirtió que no daba fecha sobre su pase a Compras.

También cuestionó que “las aludidas disposiciones" se apartaban en su parte expositiva de "la verdad material", entre otras consideraciones.

La respuesta de la intendencia

Según consta en la resolución de este lunes, la Unidad Asesoría de la intendencia sugirió no hacer lugar a los recursos de reposición.

Consideró que el traslado se encontraba "debidamente motivado en necesidades de servicio”. Señaló que estas fueron detalladas por el gerente de Compras en un expediente y que la administración tiene “potestad discrecional” para elegir el “mejor funcionamiento del servicio”.

Por lo tanto, sostuvo que en el procedimiento “no se advierten elementos que hagan presumir la irregularidad” de la resolución de traslado.

Fachada del Palacio Municipal, edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Respecto al texto que corrigió el error original, la Unidad Asesoría señaló que con una “recta interpretación” se debe entender que la modificación de la fecha afectaba tanto el cese en Limpieza como el traslado a Compras.

A partir de estas recomendaciones, Bergara resolvió no hacer lugar a los recursos interpuestos.

¿Qué hace hoy?

El 16 de marzo de este año, según una resolución con esa fecha, la funcionaria pasó de Compras a trabajar directamente en Recursos Financieros, aunque el servicio ya se encuentra dentro de ese departamento.

Actualmente, Garagorry recibe una remuneración acorde al grado SIR 17, que implica $183.071 nominales por ocho horas diarias.

En realidad, como funcionaria tiene otro grado, pero la intendencia le paga una compensación todos los meses para que gane lo mismo que alguien en el nivel 17.

Marta Garagorry - Conferencia de la Intendencia de Montevideo por informe de acciones realizadas y a implementar en el marco de la Estrategia de Limpieza aplicada desde 2021, en el Palacio Municipal de Montevideo, ND 20230929, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

El gasto de la compensación mensual fue observado por el Tribunal de Cuentas por contravenir el artículo 86 de la Constitución y el artículo 13 del TOCAF, que refieren al ejercicio presupuestal.

Sin embargo, la intendencia reiteró el gasto, en una resolución del 13 de julio, argumentando la “relevancia” del trabajo de Garagorry.

Según este texto, la funcionaria lidera el proyecto de aporte de la intendencia al sistema de compras públicas nacional. Además, coordina la planificación, ejecución y rendición de cuentas de los municipios para mejorar la utilización de sus asignaciones presupuestales.