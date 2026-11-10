La IMM rechazó la denuncia de persecución sindical de Adeom y negó represalias contra dirigentes

La Intendencia de Montevideo (IMM) negó haber incurrido en persecución sindical, como denunció la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) este lunes ante el Ministerio de Trabajo.

El sindicato acusó a la gestión de Mario Bergara de tomar represalias contra 11 dirigentes, que están en dos de las áreas más conflictivas: Fúnebres y Limpieza. Según Adeom, en algunos casos la intendencia hizo traslados arbitrarios, dejó de abonar nocturnidad o pospuso el pago de la licencia gremial.

Tras evitar pronunciarse inicialmente, este martes de noche la intendencia envió un comunicado a El País donde rechaza las acusaciones.

La administración de Bergara afirma que “no admite ninguna forma de persecución sindical” y subraya que “mantiene su compromiso con el respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”.

Además, sostiene que por el momento no recibió “ninguna denuncia sobre las situaciones de presunta persecución sindical que ahora se plantean ante la Inspección General del Trabajo”.

La intendencia asegura que ha mostrado una “disposición permanente” al diálogo con Adeom, que mantuvo más de 250 reuniones con representantes sindicales y que no solo se firmó un convenio colectivo en mayo, sino que también se acordó otro sobre el ejercicio de la actividad sindical.

Por otro lado, más allá del mensaje institucional, fuentes de la comuna atribuyeron la denuncia del sindicato a una estrategia de cara a las elecciones que celebrarán en abril de 2027.

Además, para respaldar su defensa, desde la intendencia señalaron que, por ejemplo en Limpieza, los casos denunciados corresponden a funcionarios con problemas disciplinarios, que incluso motivaron investigaciones administrativas, o a trabajadores que hicieron reclamos que no eran de recibo.

La denuncia de Adeom

Este lunes, en una rueda de prensa tras presentar la denuncia ante el ministerio, la secretaria general Silvia Tejera dijo que 11 dirigentes habían sido perseguidos por parte de la intendencia.

Señaló que pertenecían básicamente a dos áreas, el servicio de Fúnebre y la división de Limpieza, que justamente son dos de las que tienen más conflicto con la administración.

Afirmó que se trata de trabajadores que han denunciado sus condiciones de trabajo, han reclamado el uso de elementos de protección personal y han cuestionado privatizaciones y tercerizaciones. “En todas estas situaciones ha habido algún tipo de represalia hacia ellos”, aseguró Tejera.

Al referirse a esas presuntas represalias de la intendencia, la dirigente sindical dijo que la más común es que los trasladen arbitrariamente.

“Realizan algún tipo de denuncia y en menos de 48 horas ya se está iniciando el expediente para un traslado arbitrario de los delegados y las delegadas”, sostuvo Tejera.

También aludió a otro tipo de consecuencias para estos trabajadores. “Hemos tenido situaciones de compañeros y compañeras que han venido a hacer tareas gremiales en el sindicato y trabajan en la noche y la intendencia unilateralmente les quitó el pago de la nocturnidad”, señaló.

“O se dilata el ingreso de las licencias gremiales y esto implica obviamente una pérdida salarial para estos compañeros y compañeras”, añadió.

Tejera sostuvo también que a nivel de comunicación están “un poco estancados” con la gestión de Bergara y que cuando hay reuniones bipartitas por parte de la intendencia no van jerarcas políticos, sino funcionarios.

También aseguró que muchos de los dirigentes perjudicados habían denunciado la persecución ante la propia intendencia, pero esta no había actuado al respecto.

¿Adeom hará paros?

Por el momento, Adeom no definió si tomará medidas, como paros o movilizaciones.

Consultado al respecto en la rueda de prensa, el presidente del sindicato, Julio Cameto, advirtió que estaban en un proceso que recién comenzaba.

“Tenemos un ejecutivo donde vamos a discutir la devolución que tuvimos con el ministerio y las acciones a tomar.”