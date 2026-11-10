"Desprolijo accionar": oposición pide cese de Lustemberg luego de que Orsi reestableciera sanción a Miralles

Luego de conocerse que el presidente de la República, Yamandú Orsi, reestableció la sanción de cinco años para la anestesista Inés Miralles por el caso de mala praxis que derivó en la muerte de la pediatra Soledad Barrera, varios dirigentes de la oposición pidieron la renuncia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. La jerarca de la cartera había rebajado de cinco a tres años la pena de inhabilitación para la profesional.

Uno de los primeros en expresarse fue el diputado del Partido Nacional y ex subsecretario de Salud Pública José Luis Satdjian. A través de un mensaje en la red social X, manifestó que Lustemberg "tendría que haberse dado cuenta de su error hace mucho tiempo, y arreglarlo ella".

Además, señaló que aún desconocen "los verdaderos motivos" por los que la ministra de Salud Pública "actuó fuera de todo criterio". "Nos demostraron que el Ministerio de Salud Pública (MSP) actual no da garantías para los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud", aseveró.

Un año después.

La ministra tendría que haberse dado cuenta de su error hace mucho tiempo, y arreglarlo ella.

Seguimos sin saber los verdaderos motivos por los que actuó fuera de todo criterio.

Nos demostraron que el MSP actual no da garantías para los usuarios del Sistema… — Jose Luis Satdjian (@JoseSatdjian) November 10, 2026

Por su parte, el diputado nacionalista Amin Niffouri, también a través de X, señaló que "prevaleció el sentido común". "Bien por Yamandú Orsi, más vale tarde que nunca, desde agosto enviamos una carta a Presidencia para saber en qué estaba el tema, preocupa el desprolijo accionar de las autoridades del MSP", manifestó.

Bien por @OrsiYamandu ,mas vale tarde que nunca , prevaleció el sentido común , desde agosto enviamos carta a presidencia junto a @Fedecasaretto @JoseSatdjian @AndresGrezzi , para saber en qué estaba el tema . Preocupa el desprolijo accionar de las autoridades del @MSPUruguay !!! pic.twitter.com/OyD9FejEZt — Amin Niffouri Blanco (@ANiffouri) November 10, 2026

En tanto, el legislador del Partido Nacional Federico Casaretto, publicó un extenso mensaje en la mencionada red social. Allí, el diputado señaló que la decisión de Orsi de reestablecer la sanción de Miralles a cinco años "desautoriza" a Lustemberg, quien a su criterio "debería dar un paso al costado". "Ella y el equipo de responsables de esta equivocada decisión", aseveró.

"Esto es muy grave, porque la ministra es médica y se ha especializado en administración de servicios de salud. O sea que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y las consecuencias que ello aparejaba", añadió Casaretto.

Paralelamente, indicó que "no es el primer error grueso" de Lustemberg. "Durante varios meses defendió el multiempleo de [el presidente de ASSE] Álvaro Danza y tuvo que reconocer que era una mala decisión", subrayó.

CASO ANESTESISTA:

BIEN ORSI

LUSTEMBERG SE TIENE QUE IR



Hoy el Presidente de la República @OrsiYamandu revocó la mala decisión de la Ministra @LustembergC por la cual le había disminuido la sanción a la anestesista homicida de Soledad Barrera.



Hace 3 meses junto a @JoseSatdjian… pic.twitter.com/29IJePgXJD — Federico Casaretto (@Fedecasaretto) November 10, 2026

Otra dirigente que hizo referencia al hecho fue la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, que a través de un mensaje en X señaló que "en los países serios y republicanos", una decisión como la que tomó el mandatario "determina la renuncia inmediata del ministro".

En los países serios y republicanos esta decisión determina la renuncia inmediata del ministro. https://t.co/MH0nlsbjMS — Graciela Bianchi (@gbianchi2020) November 10, 2026

Preve dijo que se trató de una decisión "conjunta"

Por otro lado, el diputado del Frente Amplio Federico Preve, dijo que la resolución fue "conjunta" entre Orsi y Lustemberg. El legislador subrayó que se trató de la revocación de una decisión que fue tomada "con potestades administrativas", por parte de la secretaria de Estado.

"Lo que hace [la resolución] es volver a los cinco años de sanción como había sugerido la Comisión de Salud Pública", indicó Preve. Sin embargo, puntualizó que lo que resta a partir de ahora es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se expida.

"Desde el punto de vista político, mi reflexión más profunda en este tema es que hay duelos de personas que debemos dejar transcurrir, no generemos más controversias desde el punto de vista político con este tema y esperemos los fallos del TCA", indicó.

Ante la consulta si la resolución de Orsi "desautoriza" a Lustemberg, el legislador frenteamplista reiteró que se trató de una decisión "conjunta" entre ambos jerarcas. "Habla de la capacidad de escuchar, de analizar la situación luego de transcurrido un tiempo, y de analizar el recurso que presentó la familia de Barrera", añadió.

Preve sostuvo que las posiciones "no siempre son contundentes y absolutas", sino que "puede haber algún marco de reflexión".

El diputado del Frente Amplio, Federico Preve. Foto: Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

La decisión de Orsi

La anestesista Miralles había sido sancionada a raíz de la muerte de Soledad Barrera, una pediatra de 41 años que falleció luego de estar meses en coma tras una operación de rutina —de vesícula— en octubre de 2023. En la intervención, la paciente sufrió un paro cardíaco y un agravio neurológico severo e irreversible.

Tal como informara más temprano El Observador y confirmara El País con fuentes de Presidencia, Orsi tomó la decisión de reestablecer la sanción por cinco años tras recibir un informe proveniente del MSP.

Las conclusiones del organismo llevaron al mandatario a revocar la resolución firmada por Lustemberg y restablecer la inhabilitación de Miralles por un período de cinco años.

Cristina Lustemberg y Yamandú Orsi. Foto: Leonardo Mainé.

En la resolución fechada este martes, a la que accedió El País, se expresa: “Revócase la resolución del Ministerio de Salud Pública, de fecha 1° de octubre de 2025, dictada en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo, y en su mérito, confirmarse la resolución de Salud Pública del 3 de diciembre de 2024, en todos sus términos”.

El documento también está firmado por Lustemberg. Desde el MSP dijeron a El País que el informe que hizo el área jurídica se "elaboró durante meses", que de este "surgieron nuevos elementos" y que tras esto Lustemberg tuvo una conversación con Orsi sobre el tema.

Desde la familia de Barrera indicaron a El País que se enteraron de la noticia por la prensa. "A la familia y a nosotros no nos han notificado", se indicó. No obstante, al enterarse de la noticia, Rosario Barrera dijo a El País que aunque “contenta no estaba, al menos el presidente se puso la mano en el corazón y comprendió después de tantos reclamos”. “Yo voy a seguir adelante”, finalizó.