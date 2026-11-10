Contenedores de basura desbordados en Montevideo: el mapa de la IMM con las zonas más afectadas y los motivos

Montevideo ha amanecido en los últimos días con cientos de contenedores de basura llenos y desbordados. Este martes 10 de noviembre en la mañana, según la última actualización del mapa de la Intendencia de Montevideo (IMM), decenas de barrios sufren acumulación de residuos desde hace seis días o más.

El mapa de la basura: los barrios más afectados por la acumulación de residuos

El mapa de contenedores de la IMM muestra que Carrasco y la Aguada están entre las zonas que tienen contenedores sin ser vaciados hace seis días o más. Otras áreas afectadas con la mayoría de sus contenedores sin ser levantados hace cinco días o más son Larrañaga, Jacinto Vera, Brazo Oriental, Pérez Castellanos, Maroñas, La Unión y Paso de las Duranas.

El País ha intentado contactarse con la IMM para obtener una respuesta acerca de estas demoras, de momento sin respuesta.

Contenedores de basura desbordados en la Aguada: personal de limpieza de un edificio intenta limpiar la zona. Foto: Estefanía Leal

Desgaste de flota y logística: los factores clave que menciona Adeom

Silvia Tejera, secretaria general de Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), dijo este martes que el sindicato ha tenido "una serie de asambleas" pero "son informativas" y duran "máximo una hora", lo que "no mueve la aguja en cuanto al tema del levante de la basura".

"Al igual que cualquier trabajador, estamos en un sindicato y tenemos nuestros derechos de poder hacer nuestras reivindicaciones, que muchas veces son con paro. No es el caso. Un paro generalizado en Limpieza hace muchísimo tiempo que no hay. Los últimos fueron cuando estuvimos discutiendo el convenio colectivo. No se nos puede atribuir a los trabajadores un atraso en la limpieza de Montevideo por una asamblea de una hora", expresó la sindicalista en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), aunque agregó que en una asamblea reciente se decidió no hacer horas extra en esta división.

Tejera atribuyó la situación a tres factores principales: el primero es "el desgaste de la flota" porque "implica que los servicios se pueden dar pero un camión quizás en el turno entró cuatro o cinco veces a taller". "La última semana, según los números que manejamos los trabajadores, de 20 camiones operativos solo cinco pueden cumplir su circuito con total normalidad. Si el camión está entrando y saliendo, hay servicios que no se dan", consideró. Sentenció que "los camiones no están respondiendo" y que tampoco hay suficiente personal, que "sigue siendo un reclamo histórico".

Mapa muestra el estado de los contenedores de basura este martes 10 de noviembre de mañana. En negro, los contenedores que hace seis días o más que no se vacían. En rojo, los que hace cinco días que no se vacían. Foto: Intendencia de Montevideo

El segundo asunto es "la prioridad que tiene la IMM en cuanto al levante de basura, que está centralizado en el municipio CH". En esa zona, que abarca a barrios como Punta Carretas, Pocitos y Parque Batlle, hay "casi que un servicio diario", mientras que "en la periferia no".

Finalmente, atribuyó la falta del servicio a una deficiente "planificación del sector". Según dijo, hay trabajadores cuyo ingreso "es a las 6:00 de la mañana y hasta las 7:00 están dando vueltas porque nadie les da la orden de trabajo, hacia dónde tienen que ir".