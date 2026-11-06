Adeom denunciará a la intendencia de Bergara por persecución sindical: “Jamás había pasado en 35 años”

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) denunciará a la Intendencia de Montevideo por “persecución sindical” ante el Ministerio de Trabajo.

“Es la primera vez en 35 años de gobierno del Frente Amplio que llevamos a un ámbito del ministerio temas de persecución sindical a diferentes delegados de sectores”, dijo el presidente del sindicato Julio Cameto a El País.

Cameto añadió que lo que se denuncia es "persecución" a trece dirigentes de distintas áreas de la comuna, como Fúnebre y Necrópolis o Limpieza.

Según Cameto, la intendencia ha tomado “decisiones bastante incomprensibles” con estos trabajadores, como hacerles traslados “arbitrarios”, no pasarles la licencia gremial o no pagarles la nocturnidad.

Además, esta denuncia se da en un contexto donde el vínculo entre el sindicato y la administración está paralizado, según el presidente de Adeom.

“Tenemos agendadas 15 bipartitas que la administración todavía no nos dio fecha. Hemos solicitado dos reuniones al intendente, donde no hemos tenido respuesta. No nos ha recibido”, aseguró.

Finalmente, el próximo lunes 9 tendrán una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) donde abordarán “el tema de la persecución sindical”. Tras la reunión, Adeom dará una conferencia de prensa y denunciará estas situaciones.

Consultado sobre si entiende que esta presunta persecución surge del propio Bergara, Cameto no quiso atribuir responsabilidades.

“Hoy no podemos buscar responsables. Nos concentramos en denunciar. Y después que cada cual se haga cargo”, dijo el sindicalista a El País.

Otro punto que cuestiona el sindicato es que cuando ha tenido instancias con la intendencia no van directores políticos de Gestión Humana, como el propio director del departamento Gustavo Pérez, sino funcionarios.

“Es un desafío. Solicitamos un ámbito bipartito y a veces pasan 15 y hasta 30 días con un tema, y después el área política que define no va”, contó Cameto.

“Va el director de Relaciones Laborales o algún funcionario. Ellos nos dicen que se lo van a trasladar a la dirección política y nos vamos sin respuestas”, continuó.

El País consultó a la Intendencia de Montevideo sobre la presunta persecución sindical.

Desde Comunicación dijeron que como todavía no recibieron formalmente estos planteos del sindicato, entienden que no corresponde pronunciarse al respecto.

"La Intendencia mantiene su disposición al diálogo con Adeom y al tratamiento de los temas en los ámbitos institucionales correspondientes", añadieron.

La relación entre Bergara y Adeom

La relación entre el sindicato y la administración de Bergara empezó en buenos términos. En julio de 2025, poco después del cambio de gobierno, la secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, se reunió con Bergara. En ese encuentro, el intendente hizo hincapié en la complicada situación financiera que había heredado, hasta el punto de que a la sindicalista “le dio lástima”.

A pesar de esto, Tejera se mantenía firme en un reclamo para el nuevo convenio colectivo: que los funcionarios tuvieran por primera vez en décadas un aumento del salario real.

En esta tensión, el vínculo fue deteriorándose en la recta final de 2025. Adeom hizo varios paros y movilizaciones y Bergara le atribuyó a esas medidas sindicales un deterioro en la recolección de basura de la ciudad.

Sin embargo, en Nochebuena parecía que el conflicto estaba terminando.

Asamblea de Adeom donde se aprobó el convenio colectivo con la intendencia de Mario Bergara Estefanía Leal

El sindicato y la intendencia alcanzaron un preacuerdo para el convenio colectivo: incluía un aumento del salario real del 1,5% para los funcionarios de la comuna a lo largo de todo el período. También habría avances en materia de salud mental y se presupuestaban trabajadores que no eran funcionarios.

Las autoridades de la intendencia y los directivos de Adeom habían quedado satisfechos. Pero los afiliados al sindicato no. En una asamblea en el mes de enero, donde debían ratificar, o no, el acuerdo alcanzado en diciembre, los trabajadores dijeron que no.

En marzo se volvió a someter a votación el preconvenio y la asamblea lo volvió a rechazar. Los trabajadores pedían un aumento mayor del salario y que hubiera cambios en las presupuestaciones.

Bergara hacía hincapié en que la intendencia no tenía más “margen” para negociar, pero terminó aceptando algunos planteos del sindicato en materia de presupuestaciones y promociones, aunque se mantuvo firme en el porcentaje de incremento de la masa salarial.

En mayo, Adeom volvió a celebrar una asamblea. En un ambiente tenso y discutido, triunfó el respaldo al acuerdo negociado por la directiva. Desde entonces, no se habían conocido grandes problemas entre el sindicato y la administración de Bergara.