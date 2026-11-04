Vecinos de zona afectada con alta contaminación de plomo se realizarán test para detectar plomo en sangre

Vecinos de los alrededores de la calle Lapeyre, en Malvín Norte, tienen previsto realizarse un test de plombemia, luego de que se conociera que la Intendencia de Montevideo (IMM) planea construir una plaza y calles en un área donde se encontró alta contaminación de plomo.

Tal como informara El País, en el lugar operó años atrás una fábrica de baterías que dejó como rastro una contaminación de plomo en el suelo de una zona puntual del barrio. Esto llevó a que el senador del Partido Nacional y excandidato a intendente de Montevideo, Martín Lema, pidiera que se suspendan unas obras destinadas en el lugar, donde se prevé que se construya una plaza.

La problemática también llevó a que la alcaldesa el Municipio E, Mercedes Ruiz, solicitara una reunión al intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien la recibió a inicios de octubre para discutir este tema junto con su director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou.

La preocupación de Ruiz tiene que ver con los planes que tiene la comuna para esa zona, si se piensan tomar medidas y, sobre todo, que no se avance con las obras sin las debidas precauciones, relató a El País.

Personal de la IMM trabajando en la zona. Foto: cedida a El País.

"Parar las obras es seguir la exposición", dijo vecino de la zona

Carlos Rodríguez, un vecino de la zona, dijo a El País que el pasado martes un equipo de la intendencia concurrió al lugar y consultó si sugerían que las obras continuaran o se suspendieran. "Nosotros dijimos que el parar las obras con toda la tierra contaminada abierta era seguir la exposición, entonces quedamos en que se siguiera la obra, pero que se hiciera un manejo muy responsable de la tierra contaminada y se tomaran todos los recaudos", aseveró Rodríguez.

El vecino detalló que la IMM "se comprometió" y que este miércoles iniciaron las obras para construir las veredas del complejo. La comuna capitalina tiene proyectado hacer en esa área una plaza y obras de construcción de calles para facilitar a los pobladores del exasentamiento El Progreso, que fueron realojados precisamente en ese sitio.

Calle Lapeyre; contaminación por plomo. Foto: Ignacio Sánchez.

Rodríguez reveló que están "teniendo contactos" para que los vecinos de la zona se hagan un test de plombemia. "En la plaza que está contaminada hubo mucho movimiento de tierra, eso está todo abierto y a 30 metros del complejo", indicó. En ese sentido, detalló que hace casi un año que viven en el lugar y que ha habido movimientos de tierra "sin tener en cuenta a los habitantes". "Ha sido una manipulación a cielo abierto de la tierra contaminada, y eso estaba volando constantemente hacia el complejo", acotó.

Confirmó haber estado expuesto al plomo de la zona y dijo que había "chiquilines" que jugaban allí. En ese sentido, Rodríguez indicó que "se está tratando" de hacer un estudio de plombemia "a todos los habitantes del complejo y los vecinos más cercanos".

Rodríguez detalló que Lema, que este miércoles concurrió a la zona, dijo se iba a comunicar con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, para ver "si se puede hacer de una sola vez el testeo a todos los vecinos" y confirmar si se encuentran afectados. "Hay un 90% de probabilidad de que sí, porque la contaminación estaba a 30 metros de la casa de los vecinos", reiteró.

Personal de la IMM trabajando en la zona. Foto: cedida a El País.

Oposición prevé llamado a autoridades de la IMM

Por su parte, la oposición montevideana tiene previsto realizar un llamado a sala a las autoridades ambientales de la comuna capitalina por este tema. En diálogo con El País, el edil del Partido Nacional, Juan Martín Barcena, detalló que junto a su correligionario Rafael Seijas convocarán al director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, así como a Marcelo Roux, director de la División de Espacios Públicos y Edificaciones.

Barcena criticó que la IMM "no da garantías de nada" y que el tema "saltó" cuando el Municipio E construyó la calle al frente al sitio del realojo.

Leonardo Herou, director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

El curul nacionalista relató que el Municipio E encargó en setiembre a un laboratorio privado la toma y el análisis de 18 muestras: se detectaron entre 2.943 y 143.468 mg/kg de plomo, entre 15 y 717 veces el valor de referencia residencial de 200 mg/kg, según el punto de medición, tal como había informado El País.

Por otro lado, la IMM volvió a hacer cateos el 6 de octubre, y uno de ellos registró 163.275 mg/kg, lo que implica haber superado más de 800 veces el valor máximo tolerado.

"Es un tema grave, y lo que preocupa es que la IMM ya ha sido advertida, pero las obras siguen, y queremos saber qué recaudos van a tomar con la gente y con el medio ambiente", aseveró. Barcena prevé que Herou comparezca en la Junta de Montevideo antes de fin de año por este tema.