Ignacio Ruglio posterga su decisión de ser candidato en las elecciones en Peñarol e hizo importante anuncio

Cuando la mayoría de las agrupaciones empiezan a definir a qué candidato apoyar para las elecciones de Peñarol, que se van a celebrar el sábado 12 de diciembre, la incógnita estaba sobre la postura del actual presidente del club Ignacio Ruglio, quien dilató su decisión y este miércoles se reunió con los representantes de las diferentes agrupaciones que hoy conforman el oficialismo para comunicarles que seguirá esperando para definir una postura.

En la reunión estuvieron presentes Marcelo Solomita (Pro Peñarol), Alejandro González (Viví Peñarol), el delegado Julio Trostchansky (Triunfo Aurinegro), Claudio Rivas y Gastón Diz (Compromiso y Acción Peñarolense).

Cabe señalar que Ruglio recibió ayer martes de noche al plantel en Solanas y varios de estos dirigentes tenían pensado ir a la concentración luego de que pasara la reunión del Consejo Directivo, pero la reunión se desarrolló en Montevideo, más concretamente en el barrio Pocitos.

El encuentro comenzó a alrededor de las 13:00 horas de este miércoles, y se extendió por casi dos horas. Lo que Ruglio trasmitió fue una decisión ya tomada en la previa, de carácter personal y sumamente reflexionada: que todavía no descarta postularse como candidato a una segunda reelección, es decir que posterga su decisión acerca de su candidatura.

Pero más allá de lo que concierne a Ruglio, la instancia entre los principales referentes del oficialismo también tuvo como cometido definir los pasos a seguir desde hoy hasta las elecciones del 12 de diciembre, cuando concluya la administración que hoy conduce el club.

El motivo de la reunión fue darles libertad de acción a sus principales socios dentro del oficialismo, pero que lideran agrupaciones paralelas a Sentimiento 1891, el comité que encabeza Ruglio.

El 12 de diciembre termina el segundo período de Ruglio al frente del club. En estos seis años de conducción Peñarol consiguió hasta ahora dos campeonatos uruguayos: 2021 y 2024. Dos de cinco jugados hasta ahora, que antes de dejar el cargo serán tres de seis (50%) o dos de seis (33,3%).

Aunque cabe señalar que Ruglio tampoco pudo ganar el Clausura 2020 que se jugó íntegramente a principios de 2021 por aquel largo parate como consecuencia de la pandemia por covid. Aquel Clausura lo condujo Mauricio Larriera, entrenador que trajo Ruglio para reemplazar a Mario Saralegui, último técnico del gobierno de Jorge Barrera.

Ignacio Ruglio: "Seguiré dedicado expresamente a la parte deportiva"

"Sobre una reunión que tuve hoy con los lideres de los 5 grupos que formamos hoy el gobierno de Peñarol.

Gastón Diz, Julio Trostchansky, Marcelo Solomita, Alejandro Gonzalez, Claudio Rivas e Ignacio Ruglio.

Durante la reunión les transmití que mi responsabilidad hoy es trabajar para que Peñarol sea campeón uruguayo y no puedo entrar a una campaña politica diaria que ocupe mi tiempo en eso. Hoy mi único objetivo es trabajar a diario para que Peñarol sea campeón.

Tambien fuí claro con los 5 grupos que me han apoyado durante estos años de gobierno y que me siguen apoyando hoy en día, que ellos deben iniciar la campaña electoral ya que se acortan sus tiempos y deben preparar una lista con la cual trabajar para la futura eleccion de diciembre.

Hoy inician los 5 grupos politicos conversaciones para el posible armado de la lista del actual oficialismo y generarán intercambios de opiniones con otros grupos politicos interesados en sumarse.

Como presidente seguiré dedicado expresamente a la parte deportiva y a la vida diaria de la institución y serán nuestros grupos politicos quienes inicien la campaña.

Llegado el momento adecuado comunicaré mi decisión sobre presentarme o no a la elección del 12 de diciembre".