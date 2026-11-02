Alianza confirmada: Carlos Lazzarino y Evaristo González se juntan para las elecciones en Peñarol

Había mucha expectativa entre muchos socios de Peñarol por la reunión que mantuvieron este lunes Carlos Lazzarino y Evaristo González, y lo que era un secreto a voces se terminó por confirmar: los dos candidatos acordaron una alianza para ir juntos a las elecciones del próximo sábado 12 de diciembre y formar un bloque más sólido y capaz de competir electoralmente tanto con Ignacio Ruglio como con Juan Pedro Damiani.

Luego de más de cinco horas de reunión, en las que discutieron y repasaron en detalle cada punto de sus respectivos programas de gobierno, llegaron a un acuerdo y comunicaron que se trata de "una alianza estratégica, no política", en diálogo con Las Voces del Fútbol (El Espectador Deportes) y también le confirmaron a Ovación.

"Primero se encaró el proyecto, se toaron los puntos más fundamentales para sacar adelante al club. Eso abrió paso para hablar de una posible alianza: priorizar los programas. Hablamos de qué puntos son los más fuertes y debilidades de cada uno. Luego habrá tiempo para definir lo político. Lo importante es que antes de cualquiera de los dos siempre estuvo el bien de Peñarol", declaró Lazzarino.

En la misma línea, Evaristo agregó: "Si hay algo que nos une es que la base de los dos programas es quebrar con el sistema de presidencialismo y la figura omnipotente del presidente, y sí formar un equipo de trabajo que se complemente, que se fortalezca en las ideas, en la consulta. Y siempre respetando lo que va a decidir el socio en los 11 directivos que se van a sentar en la mesa".

Sobre la interrogante de quién será el uno y quién el dos de la fórmula, Lazzarino le quitó trascendencia en este momento y explicó: "Luego haremos el análisis FODA correspondiente, para ver fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas sobre por qué uno debe ser el uno y el otro debe ser el dos".

Se trata de una unión prometedora entre el candidato que sacó 5025 votos en los comicios de 2023, Evaristo González, y Carlos Lazzarino, la novedad de estas elecciones que en base a un proyecto que prioriza el programa se ha posicionado como el tercero en intención de voto según diferentes encuestas, por ahora por debajo del oficialismo de Igancio Ruglio y la corriente que encabeza Juan Pedro Damiani.

