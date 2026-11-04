Ante pronósticos de lluvia, se maneja un "plan B" para acto del papa León XIV en lugar de Plaza Independencia

En el marco de la visita del papa León XIV a Uruguay, representantes del Vaticano y funcionarios de la Presidencia de la República recorrieron este miércoles las instalaciones del Auditorio del Sodre, con el fin de contar con un “plan B” ante los pronósticos de posibles lluvias para el viernes.

En caso de eventos meteorológicos adversos, la actividad protocolar para recibir al pontífice se llevará a cabo en ese lugar, según informó Teledía (Canal 4) y confirmaron a El País desde Presidencia.

El papa llegará el viernes sobre las 16:30 al Aeropuerto Internacional de Carrasco en un vuelo proveniente desde Roma. Desde allí comenzará su trayecto hacia la Plaza Independencia , donde lo esperan los primeros actos oficiales.

El recorrido será: Avenida de las Américas, Rafael Barradas, Rambla, Paraguay y 18 de Julio. A las 17:30 será la ceremonia de bienvenida prevista, si el tiempo lo permite, en Plaza Independencia. Será el primer acto público de León XIV en Uruguay. No obstante, de no mediar inconvenientes, las actividades están previstas para el escenario montado en la Plaza Independencia.

Ante los pronósticos de lluvia, el acto del papa en Plaza Independencia se realizará en el Sodre. Representantes del Vaticano y funcionarios de Presidencia recorrieron el centro de espectáculos para contar con un “plan B”.



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Está previsto un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, y el papa dará su primer discurso. Sobre las 18:15 mantendrá un encuentro privado con el presidente de la República, Yamandú Orsi , en el edificio José Artigas. Para las 19:00 se dirigirá por la calle Sarandí hasta el Cabildo de Montevideo, donde recibirá la llave de la ciudad de manos del intendente de la capital, Mario Bergara.

Bandera del Vaticano a la venta en el marco de la visita del papa León XIV a Uruguay. Foto: Estefanía Leal/El País.

Pronóstico durante visita del papa

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un informe especial con el pronóstico del tiempo para la visita del papa León XIV , que llegará a Uruguay el viernes y permanecerá hasta el domingo, con actividades en Montevideo, Florida y Paysandú.

El informe señala que el viernes, día en que el papa únicamente estará en actos que se desarrollarán en Montevideo ( en la zona de Plaza Independencia y Ciudad Vieja ), será una jornada mayormente nubosa en la capital. "Hacia la noche se esperan desmejoras con precipitaciones y tormentas", indica Inumet.

Autos circulan en un día de lluvia en las calles de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Cómo estará el tiempo el fin de semana en Uruguay

El sábado el papa empezará el día volando a Paysandú para celebrar una misa en el Parque París Londres. Dice Inumet que en esa zona "desde la madrugada habrá lluvias y tormentas" pero "a partir del mediodía las condiciones mejorarán".

En la tarde el papa retornará a Montevideo para diversas actividades, una de ellas en Casavalle, otra en la sede de la Universidad Católica y otra en el Estadio Centenario. Ese día en la capital se esperan lluvias y tormentas pero solo en la mañana, porque "las condiciones mejorarán en la tarde". El problema es que "los vientos rotarán al sector sur y se intensificarán". Habrá, entonces, "un descenso en las temperaturas y baja sensación térmica".

Finalmente el domingo el papa irá a Florida y dará una misa frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Según consta en la web oficial del viaje del papa, esa será la "celebración central del viaje". Para ese día, en esa zona específica, se espera una jornada sin lluvias. "La mañana estará fría y hacia el mediodía las temperaturas comenzarán a ascender. El cielo se presentará algo nuboso".

Papa León XIV durante su audiencia de este miércoles Foto: Vatican News

Cuál es el itinerario del papa en Paysandú

El sábado, el papa saldrá en avión desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco hacia Paysandú sobre las 8:25. La comitiva llegará sobre las 9:10 al aeropuerto local y a las 10:00 habrá una misa en el Parque París Londres. Para participar se requiere obtener una presentar una entrada gratuita que se obtiene en la web papaleonuruguay.uy .

Después del mediodía el papa volverá a Montevideo, donde tendrá una serie de actividades en la tarde. A las 17:00 participará de un "encuentro con la realidad social de Casavalle", como lo define la web oficial del viaje apostólico. Será en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 18:00 tendrá un "encuentro con el mundo de la educación" en la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y finalmente a las 19:00 está prevista la vigilia de oración en el Estadio Centenario con un discurso de León XIV. Para esta actividad, abierta al público, se requiere la entrada gratuita que también se retira en la web.

La agenda de León XIV en Florida

El domingo el papa irá a Florida. Está previsto que sobre las 10:30 haya una misa en la plaza frente a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en lo que se considera la "celebración central del viaje". Para estar allí se requiere presentar entrada, también gratuita.

Finalmente el papa tomará un avión de salida del país en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 15:10, rumbo de Buenos Aires, donde continuará su gira por Sudamérica.

El papa León XIV celebra la audiencia general semanal en el Vaticano. Foto: EFE

Zonas de exclusión en Montevideo por la visita del papa León XIV

Por la visita y las sucesivas actividades del papa, Montevideo verá revolucionado su tránsito vehicular y su sistema de transporte público, que sufrirá una serie de desvíos.

Habrá calles en las que no se podrá estacionar pero también zonas a las que no se podrá ingresar, por ejemplo un área de Ciudad Vieja y el Centro que estará cerrada al tránsito vehicular el viernes de tarde.

La IMM detalló además que desde las 15:00 del viernes y hasta las 19:00 aproximadamente la rambla estará cerrada al este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas, mientras que hacia el Centro se cortará desde Carlos María Morales hasta Paraguay. Se recomienda, para ir hacia el este, tomar por Rivera o Avenida Italia.

Pero, ademas, no se podrá estacionar desde las 8:00 del viernes en todo el trayecto de la rambla, tampoco en Paraguay desde la rambla hasta 18 de Julio. La comuna aclaró que inspectores de tránsito moverán los vehículos que permanezcan allí hacia lugares cercanos.

El papa León XIV fue dado de alta Foto: EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Una buena parte del Centro y la Ciudad Vieja quedarán cerradas a la circulación vehicular de 15:00 a 00:00 del sábado. Por tanto las líneas de transporte circularán por las paralelas al norte de 18 de Julio.

También estará cortada el área de Bulevar Artigas en donde se encuentra la Nunciatura Apostólica del Uruguay y habrá un desvío por la avenida Luis Ponce.

Como el sábado el papa irá a la sede de la UCU, se cortará la circulación en 8 de Octubre entre Bulevar Artigas y Centenario a las 17:00 horas.

Por la misa en el estadio, el Parque Batlle tendrá una gran zona de exclusión durante casi todo el sábado. Desde las 8:00 hasta las 23:00 personal del Ministerio del Interior controlará que ningún ingrese al parque desde Ricaldoni hasta Cataluña.