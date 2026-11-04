Una a una: todas las calles cerradas, áreas de exclusión y desvíos por la visita del papa León XIV a Uruguay

El papa León XIV visitará Uruguay entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. Durante su estadía en Montevideo, en la capital regirán varios cortes de calle y desvíos de tránsito. La Intendencia de Montevideo (IMM) reveló cómo será el operativo para gestionar la circulación vehicular durante esta semana.

Esto incluye calles en las que no se podrá estacionar y zonas a las que se impedirá el ingreso. Por ejemplo, un sector de Ciudad Vieja y una parte del Centro estarán clausuradas al tránsito de vehículos durante el viernes por la tarde. La medida también afecta los recorridos de los ómnibus del Sistema de Transporte Metropolitano (STM).

Visita del papa León XIV a Montevideo: qué calles estarán cortadas

En primera instancia, el gobierno departamental detalló que por el armado del escenario en plaza Independencia para el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático (que será el viernes) ya desde el pasado lunes y hasta el martes 10 de noviembre está previsto el corte de las intersecciones de plaza Independencia y Juncal, y de Ciudadela y San José.

Las líneas de ómnibus que circulan por Buenos Aires y por plaza Independencia desviarán por la calle Liniers hacia San José.

Más allá de este corte que ya comenzó, el viernes habrá una serie de desvíos y afectaciones. El papa llegará al Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 16:30 horas y desde allí partirá a las 17:00 hacia la plaza Independencia. El recorrido será: Avenida de las Américas - Rafael Barradas - rambla senda sur - Paraguay - 18 de Julio - Sarandí hasta Plaza Matriz.

La IMM detalló entonces que desde las 15:00 y hasta las 19:00 aproximadamente la rambla estará cerrada al este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas, mientras que hacia el Centro se cortará desde Carlos María Morales hasta Paraguay. Se recomienda, para ir hacia el este, tomar por Rivera o Avenida Italia.

Pero, ademas, no se podrá estacionar desde las 8:00 del viernes en todo el trayecto de la rambla, tampoco en Paraguay desde la rambla hasta 18 de Julio. La IMM aclaró que inspectores de tránsito moverán los vehículos que permanezcan allí hacia lugares cercanos.

Papa León XIV. Foto: AFP

Dónde estará prohibido estacionar y zonas de exclusión de vehículos

Luego del evento en plaza Independencia, León XIV dará una misa en la Catedral de Montevideo, frente a la plaza Matriz, lo que generará un importante corte.

La zona del Centro y la Ciudad Vieja quedarán cerradas a la circulación de 15:00 a 00:00 horas de la siguiente forma:



18 de Julio de Ejido a Cuareim

Plaza Cagancha y Rondeau

Rondeau y Colonia

Soriano y Gutiérrez Ruiz

Canelones y Gutiérrez Ruiz

Carlos Gardel y Zelmar Michelini

Paraguay y Rambla República Argentina

Río Negro y Colonia

Av. Libertador y Río Negro

Julio Herrera y Obes y Colonia

Wilson Ferreira Aldunate y Soriano

Convención y Colonia

José Germán Araújo y Soriano

Florida y Colonia

Florida y Mercedes

Ciudadela de Soriano a Maldonado

Maldonado y Río Negro

Durazno y Río Negro

Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo

Treinta y Tres y 25 de Mayo

Rincón y Zabala

Buenos Aires y Zabala

Misiones y Reconquista

Misiones y Rambla Gran Bretaña

Ituzaingó y Reconquista

Ituzaingó y Brecha

Brecha y Reconquista

Juan Carlos Gómez y Reconquista

Bartolomé Mitre y Reconquista

Buenos Aires y Treinta y Tres

Rincón y Misiones

Dentro de esas esquinas se formará un área de exclusión cerrada a los vehículos. Por tanto las líneas de transporte urbano deberán circular por las paralelas al norte de 18 de Julio.

La IMM además recomendó evitar la zona de la rambla, Centro y Ciudad Vieja el viernes de tarde.

Después de las 19:00 horas, cuando el papa reciba las llaves de la ciudad por parte del intendente de Montevideo, Mario Bergara, en el Cabildo de Montevideo, León XIV se retirará a descansar en la Nunciatura Apostólica de Uruguay, que queda en Bulevar Artigas entre Charrúa y Chaná. Por este motivo, esta área también estará cortada (en la senda que va hacia el norte), y habrá un desvío por la avenida Luis Ponce.

Ese viernes se prevén dos cortes más, uno de de 17:00 a 19:00:



Rambla República Argentina y Carlos María Morales.

Santiago de Chile y La Cumparsita

Santiago de Chile y Rambla República Argentina

Rambla República Argentina y Ejido

La Cumparsita y Domingo Petrarca

Y otro de 17:00 a 22:00:



Rambla República del Perú y Luis A. de Herrera

Rambla República del Perú y Av.Brasil/ Bv. España

Bv. Artigas y Luis P. Ponce

Av. Sarmiento y Julio Herrera y Reissig.

Cartel de calle cerrada en Montevideo. Foto: Archivo El País

Cortes en el tránsito para el sábado 7 de noviembre

El sábado por la tarde, luego de visitar Paysandú, el papa volverá a Montevideo y visitará Casavalle sobre las 16:00. Por este motivo en esa zona ya está cortada la circulación desde el martes 27 de octubre y hasta el martes 10 de noviembre en la calle Dr. Martirené entre Leandro Gómez y Aparicio Saravia, con desvíos de las líneas 149 y 158, como también las líneas 328 y 396.

Después de Casavalle, el papa irá a la sede de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), y por este motivo se cortará la circulación en 8 de Octubre entre Bulevar Artigas y Centenario a las 17:00 horas.

Finalmente el papa dará una misa en el Estadio Centenario sobre las 19:00. Se desplazará desde la sede de la UCU por Manuel Albo y Avenida Italia.

El Parque Batlle tendrá una gran zona de exclusión durante casi todo el sábado. Desde las 8:00 hasta las 23:00 personal del Ministerio del Interior controlará que ningún ingrese al parque desde Ricaldoni hasta Cataluña.