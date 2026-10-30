Luego de conocerse el trágico hecho en el que tres militares murieron durante prácticas de un curso de buzo táctico en el río Uruguay, el presidente de la República, Yamandú Orsi, así como varios dirigentes políticos, hicieron referencia a la tragedia y expresaron solidaridad con las familias de los involucrados.

Los tres fallecidos son el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, perteneciente al Regimiento de Caballería Blindado N°2,el cabo de 1ra Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado N°2 y el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6. El cuatro efectivo, el teniente 2do Braian Ruiz, fue rescatado y se encuentra siendo trasladado al Hospital Militar de Montevideo.

El mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que expresó sus "sinceras condolencias" a las familias de los militares fallecidos y al Ejército Nacional.

"Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas", expresó el mandatario.

A las familias de los efectivos militares fallecidos y al Ejército Nacional vayan mis sinceras condolencias. Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas. https://t.co/Mh7izO1NBc — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 30, 2026

El senador del Partido Nacional Javier García, quien también ocupó el cargo de ministro de Defensa en la pasada administración. El dirigente nacionalista manifestó estar "consternado" y deseó una pronta recuperación para el militar que fue rescatado.

"Consternado por la tragedia en el Ejército ante la muerte en un ejercicio de nado de dos efectivos y la desaparición de un tercero anoche en Fray Bentos. Mi solidaridad con sus familias, sus camaradas y el Ejército Nacional", expresó García en X.

Consternado por la tragedia en el @EjercitoUy ante la muerte en un ejercicio de nado de dos efectivos y la desaparición de un tercero anoche en F Bentos. Mi solidaridad con sus familias, sus camaradas y el Ejército Nacional. QEPD. El deseo de recuperación para el soldado que se… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) October 30, 2026

Foto: Darwin Borrelli.

En la misma línea, el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado lamentó el hecho en la misma red social y le deseó una pronta recuperación el efectivo internado.

Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en Fray Bentos, que costó la vida a dos efectivos del @EjercitoUy.



Mi solidaridad con sus familias, camaradas y con toda la institución.



Esperamos que el efectivo desaparecido sea encontrado y deseamos una pronta recuperación al… — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) October 30, 2026

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Julieta Sierra calificó la noticia de "estremecedora" y expresó solidaridad con las familias de los militares. Además, deseó una pronta recuperación para Ruiz. "Es un día realmente triste", consideró en un posteo en su cuenta de X.

Estremecedora noticia la del fallecimiento de dos buzos y la búsqueda de un tercero, esta madrugada en Fray Bentos. Mi solidaridad con las familias y sus compañeros de la Armada Nacional, el deseo ferviente de que se recupere el efectivo que se encuentra internado. Es un día… — Julieta Sierra (@julietasierraf) October 30, 2026

En tanto, el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, señaló que el Uruguay está "de duelo". "Abrazo al Ejército y los familiares de esta tragedia", escribió en X.

El Uruguay de duelo. Abrazo al Ejército y los familiares de esta tragedia https://t.co/xNRHwSA40Z — Sebastian Da Silva (@camboue) October 30, 2026

Otros de los dirigentes que expresó solidaridad fue el ex Comandante en Jefe del Ejército y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El exsenador puntualizó que los militares "murieron buscando ser mejores para servir a su Patria".

"A ellos, nuestro sincero homenaje.A sus familias, amigos y compañeros, un apretado abrazo", escribió Manini Ríos en X.

Murieron buscando ser mejores para servir a su Patria.

A ellos, nuestro sincero homenaje...

A sus familias, amigos y compañeros, un apretado abrazo... https://t.co/QYPu1agW0I — Gral. Guido Manini (@GuidoManiniRios) October 30, 2026

Guido Manini Ríos. Foto: Leonardo Mainé.

Qué ocurrió en el ejercicio, según el Ejército

La rama de la Fuerza Armada detalló que en el marco de la realización del curso, se estaba realizando un ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia del muelle Anglo, lugar donde se reportó el hecho.

Señalaron que los cursantes se encontraban vinculados a una "cuerda madre", acompañados de dos botes y dos kayaks con instructores.

Subrayaron que por causas que siguen bajo investigación de las Fuerzas Armadas, los militares se "enredaron con algún objeto" que los obligó a cortar la "cuerda madre" de manera urgente, lo que provocó que cuatro de ellos terminen bajo el agua.