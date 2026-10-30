Dos militares murieron durante un curso de buzo táctico en el río Uruguay y buscan a un tercero

La Armada Nacional informó este viernes que fueron hallados en aguas del río Uruguay los cuerpos de dos militares que perdieron la vida en el marco de la realización de un curso. Hay otro efectivo que se encuentra desaparecido, mientras que uno de ellos fue rescatado.

De acuerdo a un comunicado de la rama de las Fuerzas Armadas, sobre las 22:00 de la noche del pasado jueves, la Armada, mediante la Prefectura del Puerto de Fray Bentos, recibió una alerta que daba cuenta de la desaparición de varias personas en el curso de agua, concretamente, cerca del muelle Anglo.

La Armada detalló que los involucrados son practicantes de un curso de buzo táctico que es realizado por el Batallón de Infantería N.º 9 de Fray Bentos.

Operativo de la Armada en el muelle Anglo. Foto: captura Impacto Noticias.

Frente al hecho, la Armada inició la búsqueda desplegando dos embarcaciones en la zona. Posteriormente, se localizaron y recuperaron dos cuerpos. Por otro lado, aún continúa la búsqueda de un tercer militar del que se desconoce su paradero.

Aún así, la Armada informó que hubo un efectivo que logró ser rescatado y trasladado a un centro hospitalario. Allí permanece internado en un Centro de Tratamiento Intensivo (CTI).

El Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC), junto con la Armada continúan la búsqueda en aguas del río Uruguay.

Qué se sabe de los cursantes desaparecidos

Según pudo saber El País con fuentes de la Armada, los efectivos eran todos cursantes. Uno de ellos, el que continúa desaparecido, es integrante del personal subalterno y tiene 29 años de edad.

Los dos fallecidos tienen el rango de oficial, al igual que el militar que se encuentra internado en un centro asistencial.

Las circunstancias del hecho están bajo investigación de las Fuerzas Armadas.