Hallaron una ballena muerta en Carmelo: Prefectura desplegó un operativo en la costa

Un cetáceo fue hallado sin vida este domingo 25 de octubre de 2026 en las costas de la Playa Seré, en la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia.

El hallazgo de la ballena muerta fue realizado sobre las 10:30 horas por efectivos de la Subprefectura del Puerto de Carmelo mientras efectuaban un patrullaje de rutina por la zona costera, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades locales y organizaciones de protección ambiental.

Tras constatar la presencia del animal en la orilla, las autoridades de la Armada Nacional activaron un protocolo de actuación y coordinaron acciones conjuntas con la Dirección de Higiene de la Intendencia de Colonia, el Municipio de Carmelo y la organización no gubernamental SOS Rescate Fauna Marina.

Funcionario de la Prefectura junto a una retroexcavadora en las costas de Carmelo. Foto: Prensa Armada Nacional.

El operativo de extracción de la ballena en Carmelo

Según detalló la Armada Nacional en un comunicado, las fuerzas de la Prefectura de Carmelo procedieron a delimitar y custodiar el área perimetral, como medida preventiva para garantizar la seguridad de la población y preservar la zona, evitando así el acercamiento de curiosos y transeúntes a la franja de arena.

Poco después del hallazgo, sobre las 11:00 horas, personal del municipio se presentó en el lugar con maquinaria pesada para realizar las maniobras de extracción y retiro del cuerpo del ejemplar. El despliegue permitió despejar Playa Seré y coordinar el destino del animal junto a los especialistas de fauna marina.

Cetáceo hallado sin vida en las costas de la Playa Seré, en la ciudad de Carmelo. Foto: Prensa Armada Nacional.

El Ministerio de Ambiente recomienda que, ante el hallazgo de animales marinos varados o descansando en la playa, se mantenga distancia, no se los toque ni se intente devolverlos al agua, alimentarles o darles de beber.

También aconseja alejar a las mascotas e informar a las autoridades para que puedan registrar la situación y tomar las medidas necesarias. Para reportar estos casos, se puede enviar una foto y la ubicación al Fono Varamientos, vía Whatsapp al 098 490 889.