IMM realizó tareas de restauración en fuentes y esculturas en la plaza Independencia

Durante la jornada del jueves 22 de octubre, la Intendencia de Montevideo (IMM) realizó trabajos de conservación y mantenimiento en las esculturas pertenecientes a las cuatro fuentes de la plaza Independencia.

Las tareas tienen como objetivo "preservar y poner en valor el patrimonio escultórico" de la capital mediante la recolección de residuos y la renovación de la pintura, explicó la comuna.

Según detalló el organismo en un comunicado, estas acciones forman parte de las intervenciones periódicas que lleva adelante la IMM para el cuidado de estos bienes culturales, vinculados a la histórica fundición francesa Val d’Osne.

En este caso, la intervención incluyó el vaciado de las estructuras y el acondicionamiento de la pintura de las superficies.

Trabajadores de la IMM durante el mantenimiento de la plaza Independencia. Foto: Intendencia de Montevideo.

El trabajo del Taller de Recuperación de Esculturas de Montevideo

Las labores de mantenimiento estuvieron a cargo del equipo del Taller de Recuperación de Esculturas de Montevideo, un colectivo interdisciplinario dedicado a impulsar la restauración y protección de las obras que integran el acervo artístico e histórico de la ciudad, según explica la IMM.

En este proceso participan conjuntamente especialistas de la Facultad de Artes de la Universidad de la República (Udelar), integrantes de cooperativas de trabajo y funcionarios del Servicio de Obras de la comuna.

A través de la integración de diversos grupos, la iniciativa busca impulsar la conservación y restauración de las diferentes obras que forman parte del patrimonio artístico de la ciudad, en este caso, en uno de los puntos más transitados del Centro de Montevideo.

Trabajador de la IMM durante el mantenimiento de la plaza Independencia. Foto: Intendencia de Montevideo.

No obstante, la plaza Independencia fue establecida como el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia oficial de bienvenida al Papa León XIV el próximo viernes 6 de noviembre, a partir de las 17:30 horas, en el marco de su visita oficial a Uruguay, previa a su reunión privada con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el Edificio José Artigas.