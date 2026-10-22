Iglesia Católica confirma detalles del viaje del papa León XIV a Uruguay: "La visita sigue adelante"

La Iglesia Católica ajusta los últimos detalles de la visita del papa León XIV a Uruguay, prevista para el 6, 7 y 8 de noviembre. Según confirmó la organización religiosa en rueda de prensa este jueves, no será necesario reducir el itinerario del pontífice en el país ni realizar cambios con respecto a la agenda previamente informada, que incluye actividades en Montevideo, Florida y Paysandú.

"Se puede confirmar no solo la visita, sino también todas las instancias que habíamos previsto", anunció Milton Tróccoli, obispo de Maldonado. "Resalto tres instancias, que son las de convocatoria más grande. La intención es que todos puedan acercarse al papa, puedan escucharlo, puedan recibir su bendición. Las entradas para todos estos eventos son gratuitas, sí hay que hacer un proceso de inscripción", agregó.

Cardenal Daniel Sturla y obispo Milton Troccoli durante conferencia por la visita del papa León XIV. Foto: Estefanía Leal/El País.

Troccoli destacó la misa en Paysandú, el sábado 7 a las 10:00, en el parque París-Londres, y la vigilia de oración en el Estadio Centenario, también el sábado, a las 19:00. Luego, el domingo 8, se celebrará la Fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, en el departamento de Florida.

Papa León XIV no necesitará tratamiento adicional tras extirpación de cáncer en el pulmón

El papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un cáncer en el pulmón, según confirmaron los exámenes histológicos definitivos, informó este miércoles la oficina de prensa del Vaticano.

"Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre", señala el comunicado de la Santa Sede.

La nota, firmada por el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, precisa que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba "localizada".

"Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional", concluye la comunicación.

Con información de Agencia EFE