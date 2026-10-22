El papa León XIV da una señal sobre su viaje a Sudamérica: “Argentina, allá vamos”

Luego de encabezar este miércoles la audiencia general en el Vaticano, el papa León XIV salió a la plaza a saludar a los fieles que lo esperaban y tuvo un gesto que no pasó desapercibido para aquellos que esperaban noticias sobre su viaje a América Latina en noviembre.

Según informó el medio argentino La Nación, dos argentinos que estaban allí fueron bendecidos por el pontífice, que al darse cuenta de su nacionalidad dijo: "Argentina, allá vamos", en medio de las especulaciones sobre su visita.

"Argentina, ¡allá vamos!"



El papa Léon XIV confirmó su visita al país. La llegada del líder de la Iglesia Católica está prevista para el 8 de noviembre.@AiredeSantaFe pic.twitter.com/dLJBgl3rAl — Corta (@somoscorta) October 22, 2026

¿Quiénes son los argentinos que aparecen en el video?

Los autores del video son una pareja oriunda de la provincia de Santa Fe, que fue a Italia por su luna de miel. Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín conversaron con el líder de la Iglesia, quien al preguntar de dónde eran y escuchar la respuesta aseguró: "Argentina, allá vamos", luego de que Fontana le dijera que el país lo esperaba.

La pareja estaba allí para participar del Sposi Novelli, la bendición especial del Papa a recién casados que lo esperan en la plaza, en primera fila, a la salida de la audiencia. Fue entonces que León XIV saludó a cardenales y a los novios.

“Mientras estábamos esperando estaba lloviendo, diluviando. Cuando el Papa llegó, se abrió el cielo azul y salió el sol”, contó la pareja luego al medio santafesino AIRE.

Lubetkin aseguró que sigue en pie la visita del papa León XIV a Uruguay

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se refirió este miércoles a la visita del papa León XIV al Uruguay, luego de que se conociera que el Sumo Pontífice no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un cáncer en el pulmón . El canciller confirmó que los preparativos para la visita por parte del líder de la Iglesia Católica aún continúan.

"Nosotros esperábamos lo que nos señalaran las autoridades del Vaticano, de que saliera del hospital el papa, y salió unos días antes de los previstos", dijo Lubetkin en una rueda de prensa en el marco del lanzamiento del Buque China Zorrilla en Buenos Aires, un evento al que concurrieron varias autoridades de gobierno. En ese sentido, el canciller confirmó que el papa llegará en la tarde del viernes 6 de noviembre, como estaba previsto.

Papa León XIV saluda a los fieles en la Plaza de San Pedro tras su operación. Foto: Tiziana Fabi/AFP.

Añadió que el equipo de médicos del líder de la Iglesia Católica, y en particular el cirujano jefe señalaron que no había dificultades para el viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú. "Esa es la información que nosotros recibimos, nunca dejamos de preparar el viaje porque no recibimos ninguna comunicación que no fuera trabajar por el viaje, y ahora lo hemos acelerado", subrayó.

Sostuvo que el "Santo Padre" se está recuperando y que desde el gobierno trabajan para que los días que venga el papa "sea una gran visita en Uruguay".

Con información de La Nación/GDA