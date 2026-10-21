Mario Lubetkin confirmó que el papa León XIV llegará a Uruguay: "Nunca dejamos de preparar el viaje"

Enviada a Buenos Aires

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, se refirió este miércoles a la visita del papa León XIV al Uruguay, luego de que se conociera que el Sumo Pontífice no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un cáncer en el pulmón. El canciller confirmó que los preparativos para la visita por parte del líder de la Iglesia Católica aún continúan.

"Nosotros esperábamos lo que nos señalaran las autoridades del Vaticano, de que saliera del hospital el papa, y salió unos días antes de los previstos", dijo Lubetkin en una rueda de prensa en el marco del lanzamiento del Buque China Zorrilla en Buenos Aires, un evento al que concurrieron varias autoridades de gobierno. En ese sentido, el canciller confirmó que el papa llegará en la tarde del viernes 6 de noviembre, como estaba previsto.

Añadió que el equipo de médicos del líder de la Iglesia Católica, y en particular el cirujano jefe señalaron que no había dificultades para el viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú. "Esa es la información que nosotros recibimos, nunca dejamos de preparar el viaje porque no recibimos ninguna comunicación que no fuera trabajar por el viaje, y ahora lo hemos acelerado", subrayó.

Sostuvo que el "Santo Padre" se está recuperando y que desde el gobierno trabajan para que los días que venga el papa "sea una gran visita en Uruguay".

Mario Lubetkin. Foto: Presidencia de la República.

Papa León XIV fue operado de un tumor maligno en el pulmón

León XIV, de 71 años, fue operado el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, dos días después de anunciar durante el rezo del ángelus que le habían detectado un nódulo en el pulmón derecho.

El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El pontífice permaneció ingresado hasta el pasado sábado, cuando recibió el alta hospitalaria en condiciones clínicas "absolutamente satisfactorias", según informaron los médicos.

Al día siguiente, reapareció desde la ventana del Palacio Apostólico para presidir el ángelus dominical y anunció que retomaría progresivamente su actividad.

El papa León XIV durante su audiencia general semanal, en la Ciudad del Vaticano, el 21 de octubre de 2026. Foto: FABIO FRUSTACI/EFE

La confirmación del diagnóstico definitivo y de que no necesitará tratamiento complementario coincide con la reanudación de sus tradicionales audiencias generales de los miércoles, suspendidas la semana pasada.

Mientras el pontífice recupera su agenda habitual, el Vaticano continúa con los preparativos de su próximo viaje a Latinoamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, durante el que visitará Uruguay, Argentina y Perú.

En esta primera gira latinoamericana del pontificado de León XIV están previstos hasta 14 vuelos, más de cuarenta discursos y reuniones, nueve misas multitudinarias, así como la visita a Cusco, una ciudad situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Con información de EFE.