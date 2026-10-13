"Intromisión inadmisible": canciller de Venezuela rechazó dichos de Lubetkin y su visión "vetusta y arrogante"

El canciller de Venezuela Félix Plasencia acusó el lunes al ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin de incurrir en una "intromisión inadmisible" luego que el diplomático descartara retomar la relación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez por considerar a la mandataria "ilegítima".

Lubetkin dijo durante una entrevista divulgada el sábado por el medio brasileño Folha de Sao Paulo que el gobierno "de ninguna manera" restablecerá relaciones con Venezuela, rotas hace dos años.

"Ante las declaraciones del canciller de la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela rechaza las visiones vetustas y arrogantes que irrespetan la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y que nada tienen que ver con el proceso de transformación que adelanta Venezuela mediante el diálogo político para la convivencia democrática", respondió Plasencia en su cuenta de X.

"Declaraciones y posturas de este tenor constituyen una intromisión inadmisible. El futuro de Venezuela será definido por su pueblo, en estricto apego a su Constitución y a su ordenamiento jurídico", aseveró.

Ante las declaraciones del canciller de la República Oriental del Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela rechaza las visiones vetustas y arrogantes que irrespetan la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y que nada tienen que ver con el proceso de transformación… — Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) October 12, 2026

Félix Plasencia, canciller de Venezuela. Foto: AFP.

Uruguay no restablecerá relaciones diplomáticas con Venezuela

Lubetkin aseguró que Uruguay no restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela mientras Delcy Rodríguez permanezca en el poder, al considerar que su legitimidad es cuestionable, al igual que la de Nicolás Maduro.

"De ninguna manera, y no vamos a retomarlas", respondió el ministro de Relaciones Exteriores al ser consultado sobre la posibilidad de reanudar los vínculos diplomáticos con Caracas.

El canciller argumentó que no se han producido cambios que justifiquen modificar la posición del gobierno frente a las autoridades venezolanas y cuestionó el proceso electoral del que surgió Maduro, quien fue capturado en enero durante un operativo militar y permanece detenido en Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y la mandataria interina de Venezuela Delcy Rodríguez se reúnen por primera vez en Nueva York. Foto: EFE

"Porque nada cambió. Hubo elecciones que cuestionamos. De ellas surgió un presidente que ahora, además de todo, está preso en EEUU, y de ese presidente surge una presidenta tan ilegítima como él", expresó Lubetkin.

El canciller afirmó que Uruguay estaría dispuesto a restablecer las relaciones diplomáticas una vez que un proceso electoral democrático permita determinar quién obtuvo legítimamente la victoria. "Que haya elecciones, que alguien gane, que una corte independiente confirme que María o José ganó y, 15 minutos después, estableceremos relaciones diplomáticas con el legítimo ganador de una elección democrática", señaló.