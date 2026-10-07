Vicepresidente de El Salvador negó haber hablado con Orsi sobre seguridad, aunque Lubetkin sostuvo que sí

El presidente Yamandú Orsi mantuvo este miércoles una reunión con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. Del encuentro, que tuvo lugar en Torre Ejecutiva, también participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

A la salida, el jerarca del gobierno de Nayib Bukele habló con los medios y negó haber dialogado con el mandatario sobre temas vinculados a la seguridad pública. Las políticas de la administración salvadoreña en esta materia han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, que sostienen está basada en un régimen de excepción que permite masivos arrestos sin orden judicial y restringe libertades. Sin embargo, el presidente del país centroamericano goza de gran popularidad por el presunto control que logró sobre las pandillas criminales.

"Hemos hablado de la necesidad de un diálogo bilateral que incluyera una visión institucional e integral, es por eso que la visita no es al Ejecutivo, hemos hablado en el Parlamento con diputados del comité de amistad Uruguay-El Salvador", detalló Ulloa, que este jueves sobre el mediodía se reunirá con el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y con el expresidente Julio María Sanguinetti.

En esa línea, señaló que puso a Orsi "al día" sobre qué actividades ha realizado durante la visita, a la vez que le informó de las conversaciones que ha tenido con Lubetkin acerca de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que el mandatario uruguayo actualmente preside."Teniendo Uruguay la presidencia, nosotros queremos como país fortalecer y acompañar las iniciativas", declaró.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: EFE

Modelo Bukele

Consultado sobre los cuestionamientos al "modelo Bukele", Ulloa dijo que eso es "una narrativa que fue superada por la realidad". Señaló que al inicio del plan de control territorial, surgieron "grupos que de manera incomprensible luchaban por los derechos humanos de los pandilleros".

"Esa es una dimensión demasiado limitada del plan Bukele, de verlo solo desde la perspectiva de la seguridad", indicó. En esa línea, sostuvo que esta iniciativa tiene siete etapas y que actualmente se encuentran en la sexta.

Por otro lado, dijo que son "mentira" las versiones de que los procesos judiciales en el país centroamericano no cuentan con garantías. "Nosotros juzgamos a las personas que son capturadas y perfiladas como miembros de estructuras criminales", añadió.

"Yo he invitado a Human Rights Watch y Amnistía Internacional a que vengan y dejen de estar haciendo reportes, porque si bien se han capturado a personas que han demostrado no pertenecer a la estructura criminal, han recuperado su libertad cuando logran probar su inocencia", manifestó. En esa línea, aseguró que se liberaron a más de 8.000 personas.

Ulloa dijo que Orsi no se vio interesado en implementar algunas de las ideas del modelo Bukele. "Hemos hablado de otros temas, hoy no fue el caso", aseguró.

"De seguridad pública no hemos tocado absolutamente nada, no es un tema que esté en agenda, lo hemos hablado a nivel de posibilidad por si necesitan compartir nuestro éxito en el combate al crimen organizado" añadió.

Nota a Felix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, en el Hotel Radisson de Montevideo. Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

La declaración de Mario Lubetkin y la agenda de seguridad

Sin embargo, minutos antes y en la misma rueda de prensa, Lubetkin detalló que durante el encuentro hablaron de varios temas, incluido el tema de la seguridad.

"En el ámbito regional, que fue la razón por la que le solicitamos al vicepresidente que viniera, era que El Salvador se está transformando en un respaldo enorme para nosotros en el ámbito de la Celac, y estamos haciendo eje con nuestros amigos salvadoreños y otros de la región en los temas de desarrollo económico, estabilidad democrática, temas de seguridad, en un nivel muy amplio que fue lo que estuvimos trabajando estos días", dijo Lubetkin.

Encuentro en Torre Ejecutiva entre el vicepresidente de El Salvador, Lubetkin, Sánchez y Orsi. Foto: Camilo Dos Santos/Presidencia.

Consultado sobre si se habló de las políticas de seguridad de El Salvador, el canciller respondió: "Dentro de todos los temas que venimos hablando, inversiones, seguridad alimentaria, industria farmacéutica desarrollo turístico, también los temas de seguridad, por supuesto, en los cuales nosotros estamos reflexionando sobre diferentes realidades".

"Estamos tomando reflexiones y ejemplos adaptados a nuestra capacidad país, y hemos escuchado la experiencia que los amigos salvadoreños nos han contado de cómo están desarrollando internamente la política de seguridad", dijo Lubetkin.