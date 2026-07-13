Nayib Bukele ganó la nominación de su partido para un tercer mandato en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganó la nominación de su partido Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato de seis años en las elecciones de febrero próximo.

En el poder desde 2019, fue proclamado la noche del domingo al imponerse en las elecciones internas del partido de gobierno, luego de unas cuestionadas reformas legales que lo habilitaron para un tercer período consecutivo.

Bukele, camino al tercer mandato consecutivo

El mandatario de 44 años goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas. Bajo un estado de excepción que según organizaciones internacionales ha derivado en violaciones de derechos humanos, Bukele desmanteló las organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos.

Su camino a la reelección quedó despejado en julio de 2025, después de que el Congreso abolió el límite a solo dos mandatos consecutivos. Además de la reelección indefinida, esa reforma amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda en desfile militar tras ser juramentado en el Palacio Nacional. Foto: AFP

Ya en 2021, un fallo de la sala constitucional había autorizado una reelección inmediata, lo que le permitió a Bukele postular a su segundo mandato que comenzó en 2024. Ese periodo presidencial fue acortado de dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales, por lo que terminará en 2027.

Sin una oposición fuerte, Bukele se presentará en las elecciones con su vicepresidente Félix Ulloa.

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, lanzó una advertencia a Uruguay. Foto: Juan Manuel Ramos

Con información de AFP