Andrés Ojeda y Julio María Sanguinetti se reunirán con el vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, mantendrá un encuentro con el secretario general y senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y con el expresidente Julio María Sanguinetti.

Según informó el semanario Búsqueda y confirmó El País con fuentes cercanas al legislador colorado, la reunión tendrá lugar sobre el mediodía de este próximo jueves en la casa del exmandatario.

Nota a Felix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, en el Hotel Radisson de Montevideo. Foto: Archivo El Pais

Ojeda: "Bukele le ganó al no se puede"

Ojeda ha manifestado en varias oportunidades su apoyo al modelo de seguridad impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En un posteo realizado en la red social X a finales de agosto, el dirigente colorado asegura que los datos del 2025 con respecto a la gestión de seguridad en el país centroamericano "son contundentes".

"El Salvador cerró con 1,3 homicidios cada 100.000 habitantes y 100% de casos resueltos. Uruguay tiene 10,3, casi ocho veces peor", indicó. Además, apunto contra la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, quien en una entrevista con el citado medio dijo "no ceder" ante el modelo Bukele.

"Mientras nuestro gobierno se resigna, dice que la guerra con el narco está perdida y reparte culpas, Bukele le ganó al 'no se puede'. Si no quieren entender, seguiremos yendo de mal en peor. Una lástima porque pierde el Uruguay y su gente", había manifestado Ojeda en aquella oportunidad.

La subsecretaria del @Minterioruy desprecia el modelo Bukele de El Salvador desde el desconocimiento y el prejuicio. Pero los datos de 2025 son contundentes:

El Salvador cerró con 1,3 homicidios cada 100.000 habitantes y 100% de casos resueltos. Uruguay tiene 10,3, casi ocho… — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) August 27, 2026

Entrevistado por Desayunos Informales (Teledoce) a finales de agosto, Ojeda dijo que hay cosas "muy interesantes" con respecto al plan de seguridad de Bukele, a excepción de "cuestiones de debido proceso" y "de reclusión".

"El primer paso de la guerra contra el narco empieza con estrategias muy potentes de retomar el control territorial", manifestó Ojeda, que aseguró que hoy "hay barrios tomados" por el narcotráfico.

"Creo que Uruguay empieza a tomar un camino de hartazgo con la gente muy grande, que va a llegar en algún momento a pedir 'che, todo bien con las garantías, pero no aguanto mas los tiros'", señaló.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda en desfile militar tras ser juramentado en el Palacio Nacional. Foto: AFP

Resultados contra el narcotráfico y observaciones en materia de derechos humanos

El presidente salvadoreño, quien goza de gran popularidad en su país por el presunto control que logró sobre las pandillas criminales, redujo la violencia. No obstante, organizaciones de derechos humanos cuestionan su política de seguridad, que está basada en un régimen de excepción que permite masivos arrestos sin orden judicial y restringe libertades. Entre otros aspectos, se han denunciado detenciones contra críticos del gobierno que llevaron al exilio a periodistas y activistas.