Ojeda alerta por estafa que utiliza su imagen para hacer "cuento del tío": se hacen pasar por estudio jurídico

El senador del Partido Colorado, Andrés Ojeda, alertó por una nueva modalidad estafa que utiliza su imagen. Los estafadores se hacen pasar por personal policial a través de WhatsApp y le dicen a sus víctimas que un familiar sufrió un accidente de tránsito y que necesitan corroborar sus datos.

En uno de los casos, los estafadores afirmaron estar llamando desde la Seccional 10 de Pocitos porque la hija de la víctima había sufrido un accidente. Sin embargo, cuando la persona preguntó cuál era el nombre de su hija, ya que sospechaba que se trataba de un engaño, los estafadores cortaron la llamada.

Estafa con la imagen de Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado.

En otros casos, ocurridos en Lavalleja, los estafadores le dijeron a la víctimas que un familiar había atropellado a una mujer embarazada y les solicitaron dinero. Luego, les pidieron que mientras iban a retirar el efectivo del banco dejaran la casa sin llave y, en ese contexto, entraron a robar a la vivienda.

El número involucrado es el 093 728 089. Si uno intenta comunicarse con el teléfono aparece en WhatsApp como un "estudio jurídico", con una foto de perfil de Ojeda. Según pudo saber El País, el senador está al tanto de esta modalidad de estafa y ya hizo la denuncia penal al respecto.