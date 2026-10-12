"No es fácil": la advertencia de Lubetkin a Flávio Bolsonaro por su planteo de salir del Mercosur si es electo

El canciller Mario Lubetkin advirtió que si Flávio Bolsonaro triunfa en la segunda vuelta electoral en Brasil no le será fácil abandonar el Mercosur, planteo que ha realizado el candidato a lo largo de la campaña electoral que tendrá su final con el balotaje del domingo 25 de octubre.

En entrevista con el diario brasileño Folha de S.Paulo, Lubetkin aseguró que "no es fácil salir del Mercosur" como planteó el candidato de la oposición brasileña. “Primero, no es fácil salir del Mercosur. Hay demasiados acuerdos interrelacionados en el ámbito empresarial, y eso provocaría pérdidas importantes para la economía brasileña. Y hay demasiados mecanismos que impiden una salida tan rápida”, aseguró.

“Espero que, si a ese señor le toca presidir Brasil, cuando comience a gobernar se dé cuenta de que muchas declaraciones hechas durante la campaña electoral son impracticables cuando se asume el gobierno”, acotó.

Por otro lado, consultado sobre la relación bilateral ante una eventual victoria del candidato del Partido Liberal (PL), Lubetkin dijo que Uruguay mantendrá su disposición a trabajar con quien resulte electo. “Primero, que sean elecciones limpias, transparentes, democráticas y serenas, como viene ocurriendo en todos los países de la región. Después, naturalmente, el pueblo brasileño elegirá a quien considere mejor, y nosotros trabajaremos con quien gane, como política de Estado”, indicó.

Foto: France 24.

Uruguay no restablecerá relaciones diplomáticas con Venezuela

En otro tramo de la entrevista, Lubetkin aseguró que Uruguay no restablecerá las relaciones diplomáticas con Venezuela mientras Delcy Rodríguez permanezca en el poder, al considerar que su legitimidad es cuestionable, al igual que la de Nicolás Maduro.

"De ninguna manera, y no vamos a retomarlas", respondió el ministro de Relaciones Exteriores al ser consultado sobre la posibilidad de reanudar los vínculos diplomáticos con Caracas.

El canciller argumentó que no se han producido cambios que justifiquen modificar la posición del gobierno frente a las autoridades venezolanas y cuestionó el proceso electoral del que surgió Maduro, quien fue capturado en enero durante un operativo militar y permanece detenido en Estados Unidos.

La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una entrevista con la AFP en Caracas. Foto: AFP

"Porque nada cambió. Hubo elecciones que cuestionamos. De ellas surgió un presidente que ahora, además de todo, está preso en EEUU, y de ese presidente surge una presidenta tan ilegítima como él", expresó Lubetkin.

El canciller afirmó que Uruguay estaría dispuesto a restablecer las relaciones diplomáticas una vez que un proceso electoral democrático permita determinar quién obtuvo legítimamente la victoria. "Que haya elecciones, que alguien gane, que una corte independiente confirme que María o José ganó y, 15 minutos después, estableceremos relaciones diplomáticas con el legítimo ganador de una elección democrática", señaló.