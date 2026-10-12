Terremoto en Panamá: embajadora confirma que no hay uruguayos afectados ni heridos

La embajadora de Uruguay en Panamá, Carolina Villarubia, anunció este lunes que hasta el momento no se han constatado uruguayos afectados por el terremoto que azotó al país centroamericano por la tarde del pasado viernes.

El país, de unos 4,5 millones de habitantes, fue sacudido por un potente sismo que dejó una treintena de heridos y generó daños en viviendas, escuelas, hospitales, iglesias, edificios públicos, puentes y carreteras, informaron autoridades.

En una conferencia de prensa, la funcionaria diplomática detalló que en Panamá viven entre 800 y 1.000 uruguayos, que de acuerdo a la embajada "no han registrado daños a su salud ni tampoco pérdidas materiales".

Por otro lado, Villarubia hizo referencia a las cancelaciones y atrasos de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen como consecuencia del terremoto. Cancillería había anunciado que realizaba "gestiones frente a las cancelaciones, retrasos y reprogramaciones de los itinerarios de viaje” en el citado aeropuerto.

Carolina Villarubia, embajadora de Uruguay en Panamá. Foto: Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá.

"La cuestión de la asistencia a los compatriotas está aceitada, sigue siendo siendo una prioridad de política exterior", indicó Villarubia. Aún así, detalló que aún hay ciudadanos uruguayos que si bien no se encuentran en Panamá "siguen atravesando contratiempos en términos de sus escalas". Hubo alrededor de 60 uruguayos cuyos vuelos sufrieron demoras, explicó la embajadora.

"Es esperable y previsible, estamos hablando de un terremoto de dimensiones considerables, sigue habiendo réplicas", dijo la embajadora. En esa línea, explicó que cada vez que vuelve a haber una replica "de tenor considerable", el aeropuerto "se paraliza" debido a sus protocolos de seguridad, situación que genera "demoras, contratiempos, reajustes o incluso cancelaciones de vuelos".

De cualquier manera, indicó ver una "normalización" en misiones a ciudad de Panamá (la capital del país). "No vemos mayores inconvenientes porque los servicios siguen funcionando y están operativos", detalló.

En caso de que se deba circular por ciudad de Panamá, desde la embajada subrayan que si "la persona tiene la posibilidad de explorar otras vías" para concretar un viaje, "es una cuestión a tener en cuenta" para evitar demoras y contratiempos.

Interior del Ministerio de Relaciones Exteriores Foto: Portal Medios Públicos

Panamá evalúa el alcance de los daños que causó el terremoto en los bienes patrimoniales

Panamá evalúa los daños causados por el terremoto de magnitud 7,7 del pasado viernes y sus más de 300 réplicas en iglesias, museos, bibliotecas y edificios patrimoniales, con afectación en más de dos mil infraestructuras, según informó este lunes el Ministerio de Cultura.

"La atención se desarrollará por etapas, comenzando con la limpieza y el aseguramiento de las áreas afectadas, para posteriormente establecer las intervenciones de recuperación, rehabilitación o reconstrucción que correspondan, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones especializadas", explicó la directora de Proyectos Especiales del ministerio, Yamileth Stanziola.

Las inspecciones técnicas, detalla en un comunicado, se concentran en las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos (centro), donde se han reportado grietas, desprendimientos de materiales y daños en fachadas y cubiertas.

En la catedral de San Juan Bautista, en Penonomé, colapsó parcialmente el cuerpo de campanas de una de sus torres, se registraron grietas estructurales y cayeron escombros sobre la vía pública. En la Gobernación de la misma localidad colapsaron secciones de los muros laterales, con exposición de entrepisos y daños en la fachada.

Socorrista tras terremoto en Panamá. Foto: EFE.

También se reportaron afectaciones, entre otros lugares, en la Basílica Menor de Santiago Apóstol y el Museo Capilla San Juan de Dios, en Natá de los Caballeros (también en Coclé), donde se identificaron grietas, desprendimientos y pérdida de tejas.

"Todas las iglesias afectadas recibirán atención para garantizar la seguridad de las personas y proteger el patrimonio cultural", señaló la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera.

La institución activó el Plan de Manejo de Riesgos y realizó inspecciones iniciales con apoyo del Cuerpo de Bomberos y del Servicio de Protección Institucional (SPI).

"Las evaluaciones continuarán para precisar los daños y establecer las medidas de protección y conservación correspondientes", puntualiza la nota.

Socorristas observan una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). Foto: BIENVENIDO VELASCO/EFE

Aunque el potente terremoto de magnitud 7,7 que azotó el mediodía del viernes a Panamá no ha dejado víctimas mortales y tan solo cerca de una treintena de heridos leves, sí causó daños en más de dos mil infraestructuras, principalmente en la zona conocida como la península de Azuero, caracterizada por pequeños pueblos con una población envejecida dependiente de la agricultura y la ganadería.

Según el último reporte oficial, el terremoto provocó daños en más de 1.280 residencias, 619 centros escolares, más de 60 edificios gubernamentales, 44 iglesias, 24 centros de salud, 11 hoteles y una decena de carreteras, vías y puentes de todo el país.

Con información de EFE