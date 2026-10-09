"Está temblando": terremoto en Panamá obligó a periodistas deportivos a huir de una transmisión en vivo

Una transmisión en vivo que estaban siendo llevada adelante por cinco periodistas deportivos panameños debió ser interrumpida de urgencia luego de que iniciaran los temblores que resultaron en un terremoto de 7,7 en el país centroamericano.

El momento quedó registrado por el canal, Deportes RPC. En medio de la conversación entre los periodistas, uno de ellos constata que el lugar estaba comenzando a temblar. "Está temblando, algo está pasando", menciona un presente.

"Cuidado compañeros, dice otro de los comentaristas. Instantes más tarde, todos se retiran del espacio donde estaban grabando para resguardarse.

Desde Deportes RPC, señalaron que tanto los periodistas como los invitados al programa se encuentra en buen estado. "¡Esperemos que todos se encuentren bien!", expresaron en un posteo en la red social X.

¡Esperemos que todos se encuentren bien!🙏



Momento en el que tuvimos que suspender nuestra transmisión.



Nuestros compañeros e invitados también se encuentran bien🙏.#Sismo #Panama #Temblor pic.twitter.com/gfTNfk6eG2 — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 9, 2026

"Fácilmente pudo haber sido una tragedia"

Momentos más tarde, el programa publicó un video en sus redes sociales donde los periodistas relataron cómo vivieron el tenso momento.

"Fue un shock, estábamos en vivo, gracias a Dios estamos bien, y darle un mensaje a nuestras familias y a nuestros amigos de que acá nosotros estamos bien", señala uno de ellos.

Otro de los periodistas apuntó a que se debe "transmitir tranquilidad" y "ser agradecidos". "Es una anécdota, pero fácilmente pudo haber sido una tragedia, hay que darle muchas gracias a Dios de que estamos aquí", acotó. Sin embargo, sí aclaró que uno de sus compañeros "tuvo una pequeña lesión".

El terremoto en Panamá

El fuerte terremoto sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, lo que activó una alerta de tsunami en el Pacífico.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

Socorristas inspeccionan una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). BIENVENIDO VELASCO/EFE

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de Panamá.

Con información de EFE.