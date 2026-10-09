Momento de tensión y estructuras afectadas: las impactantes imágenes que dejó el potente terremoto en Panamá

Tras el terremoto de 7,7 que tuvo lugar este viernes en Panamá, comenzaron a circular en redes sociales varias imágenes y videos que reflejan la destrucción que generó el fenómeno sísmico. Hasta el momento, las autoridades de Panamá no han informado si el movimiento telúrico dejó muertos o heridos.

Aunque inicialmente no se reportaron daños estructurales de relevancia, sí se ordenó el desalojo de los residentes en los edificios, evidenció EFE durante un recorrido por varios barrios ubicados en el centro financiero de la capital panameña.

En algunos edificios las alarmas se activaron para y aún no se permite el ingreso de las personas.

La calle 50, una de las principales arterias de la capital panameña, se llenó de ciudadanos agrupados esperando réplicas del movimiento telúrico, las principales de magnitudes de 6,1, 6,0 y la más reciente de 5,3.

Socorristas inspeccionan una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). BIENVENIDO VELASCO/EFE

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente, como constató EFE.

Los medios panameños reportaron daños en al menos un edificio en Penonomé, la capital de la provincia de Coclé, a unos 150 kilómetros de Ciudad de Panamá.

🔴 Atención: nuevas imágenes evidencian los daños ocasionados por el sismo en el Hotel 2 Continentes, ubicado en Penonomé, Panamá. Las afectaciones en la infraestructura quedaron registradas en video. pic.twitter.com/YSlbODzYYJ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 9, 2026

Las imágenes muestran un edificio colapsado y vehículos aplastados, así como la cúpula de una iglesia con afectaciones en su infraestructura y una carrera agrietada en el estado central de Veraguas.

Fotografía que muestra vehículos afectados frente a la Gobernación de Penonomé por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé. Foto: Bienvenido Velasco/EFE.

Daños estructurales en el interior del país

Por su parte, Miguel Batista, alcalde del municipio de Pedasía (ubicado a 64 kilómetros del epicentro del terremoto) informó al medio local Telemetro Reporta que "no se reportaron pérdidas humanas".

Batista manifestó que "se debe guardar la calma", y que hablo con el propietario de un edificio en donde "no se reportan víctimas, sí hay vehículos con bastante afectación, ese edificio colapsó en su totalidad".

Socorrista tras terremoto en Panamá. Foto: EFE.

Testimonios en primera persona tras las réplicas

Tras este terremoto en Panamá se han sentido varias réplicas de magnitudes de hasta 6,6.

"Estoy en estos momentos en shock y no he podido comunicarme con mi familia", dijo a la AFP Luis Poveda, trabajador de una fábrica en Santiago de Veraguas, centro del país.

Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel. También hay serios daños en una iglesia y grietas en otros edificios, de acuerdo con esos reportes.

Fotografía de un vehículo afectado por restos de un edificio tras un terremoto de magnitud 7,7 con una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que sacudió este viernes, el sureste de Panamá, en la Ciudad de Panamá (Panamá). Foto: MONCHO TORRES/EFE

"Todos salimos corriendo afuera del edificio, las líneas eléctricas (estaban) moviéndose y todo el personal (salió) afuera", dijo a la AFP Arnulfo Santos, otro trabajador de una fábrica de harina en Santiago.

Las autoridades de protección civil evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Una carretera en la provincia de Veraguas presenta grietas, según imágenes difundidas por la prensa local.

Un socorrista camina frente a una edificación afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros y generó daños en varios edificios y carreteras cercanas a la localidad de Tonosí, epicentro del temblor, este viernes en Penonomé (Panamá). BIENVENIDO VELASCO/EFE

Con información de EFE y AFP.