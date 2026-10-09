Momento de tensión y estructuras afectadas: las impactantes imágenes que dejó el potente terremoto en Panamá
El fenómeno telúrico provocó daños en construcciones del interior del país, bloqueos temporales en vías y operativos de revisión urbana. Ciudadanos narraron cómo fue el momento en las calles.
Tras el terremoto de 7,7 que tuvo lugar este viernes en Panamá, comenzaron a circular en redes sociales varias imágenes y videos que reflejan la destrucción que generó el fenómeno sísmico. Hasta el momento, las autoridades de Panamá no han informado si el movimiento telúrico dejó muertos o heridos.
Aunque inicialmente no se reportaron daños estructurales de relevancia, sí se ordenó el desalojo de los residentes en los edificios, evidenció EFE durante un recorrido por varios barrios ubicados en el centro financiero de la capital panameña.
En algunos edificios las alarmas se activaron para y aún no se permite el ingreso de las personas.
La calle 50, una de las principales arterias de la capital panameña, se llenó de ciudadanos agrupados esperando réplicas del movimiento telúrico, las principales de magnitudes de 6,1, 6,0 y la más reciente de 5,3.
El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente, como constató EFE.
Los medios panameños reportaron daños en al menos un edificio en Penonomé, la capital de la provincia de Coclé, a unos 150 kilómetros de Ciudad de Panamá.
🔴 Atención: nuevas imágenes evidencian los daños ocasionados por el sismo en el Hotel 2 Continentes, ubicado en Penonomé, Panamá. Las afectaciones en la infraestructura quedaron registradas en video. pic.twitter.com/YSlbODzYYJ— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 9, 2026
Las imágenes muestran un edificio colapsado y vehículos aplastados, así como la cúpula de una iglesia con afectaciones en su infraestructura y una carrera agrietada en el estado central de Veraguas.
Daños estructurales en el interior del país
Por su parte, Miguel Batista, alcalde del municipio de Pedasía (ubicado a 64 kilómetros del epicentro del terremoto) informó al medio local Telemetro Reporta que "no se reportaron pérdidas humanas".
Batista manifestó que "se debe guardar la calma", y que hablo con el propietario de un edificio en donde "no se reportan víctimas, sí hay vehículos con bastante afectación, ese edificio colapsó en su totalidad".
Testimonios en primera persona tras las réplicas
Tras este terremoto en Panamá se han sentido varias réplicas de magnitudes de hasta 6,6.
"Estoy en estos momentos en shock y no he podido comunicarme con mi familia", dijo a la AFP Luis Poveda, trabajador de una fábrica en Santiago de Veraguas, centro del país.
Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel. También hay serios daños en una iglesia y grietas en otros edificios, de acuerdo con esos reportes.
"Todos salimos corriendo afuera del edificio, las líneas eléctricas (estaban) moviéndose y todo el personal (salió) afuera", dijo a la AFP Arnulfo Santos, otro trabajador de una fábrica de harina en Santiago.
Las autoridades de protección civil evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.
Una carretera en la provincia de Veraguas presenta grietas, según imágenes difundidas por la prensa local.
Con información de EFE y AFP.
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