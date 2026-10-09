Orsi llamó al presidente de Panamá para ponerse a disposición y ofrecer ayuda de Uruguay, tras el terremoto

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se comunicó esta tarde con su par de Panamá, José Raúl Mulino, para expresar su solidaridad luego del terremoto que sacudió el sureste del país caribeño en las últimas horas.

El uruguayo se puso "a disposición" para cualquier ayuda que pudieran necesitar los panameños, señalaron a El País fuentes de Presidencia. En este sentido, Orsi transmitió en el diálogo telefónico que Uruguay quedaba atento a la "organización" internacional que comenzara a instrumentarse, así como a la articulación entre países de la región, para hacer llegar los insumos que se necesiten.

De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro de este terremoto se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá. El movimiento ocurrió a las 12:56 locales y generó como consecuencia inmediata evacuaciones preventivas.

El USGS informó preliminarmente de una magnitud de 8.0 pero revisó poco después a 7,7. El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente, según constató EFE.

Varias réplicas importantes, incluso de 6, se han reportado tras el fuerte movimiento telúrico y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Según los informes preliminares, el temblor se sintió en todo el país. Las autoridades llamaron a la calma a la población.

En su cuenta en la red social X, el presidente Mulino dijo haber pedido a los organismos especializados "informes sobre los efectos" del sismo, y llamó a la calma.

"No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden", manifestó el mandatario.