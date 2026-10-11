Panamá declara “estado de emergencia” por un terremoto de 7,7 que sacudió el país; ¿qué dice el comunicado de Uruguay?

El Gobierno de Panamá declaró ayer sábado el estado de emergencia nacional para canalizar hasta 100 millones de dólares para atender los daños a diversas infraestructuras causados por el terremoto de 7,7 que sacudió el país el viernes, que dejó al menos 27 heridos y sin registro de muertes, al menos por el momento.

Más de cien réplicas han seguido al terremoto de gran magnitud, mientras fuentes de protección civil dan cuenta una persona atrapada en los escombros de una iglesia en una de las réplicas. Países y organismos internacionales expresaron su solidaridad y ofrecieron ayuda por lo ocurrido. La Cancillería uruguaya también emitió un comunicado.

En una conferencia de prensa en Panamá, tras un consejo de ministros extraordinario, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció la declaratoria de la emergencia y los recursos que habilita, al tiempo que el ministro de Finanzas, Felipe Chapman, dijo que el país no se va a detener.

“La economía panameña no se va a detener”, agregó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien aseguró que Panamá “cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente a los daños y a las necesidades más apremiantes” derivadas del potente evento sísmico.

Socorrista tras terremoto en Panamá. Foto: EFE.

Chapman afirmó que, si finalmente se requiere acudir a préstamos, estos serán blandos, y agradeció a multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y a EE.UU. por ofrecer recursos no reembolsables.

Las autoridades dijeron que se mantienen las evaluaciones en todo el país, reforzadas en las provincias centrales de Herrera, Los Santos y Veragua, las más afectadas y cercanas al epicentro del terremoto, y cifraron en 426 las residencias revisadas en las que se detectaron daños desde menores hasta totales. De acuerdo con el censo realizado hasta ahora, en esas 426 viviendas habitan 2.130 personas.

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) del viernes, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), con una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad costera de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró una magnitud de 7,5, con una profundidad de 4 kilómetros localizado a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, un poblado costero que quedó incomunicado por tierra. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dijo que la cartera trabaja en la rehabilitación de los caminos más afectados del país, incluida la carretera a Tonosí, para que permita el paso en principio de vehículos livianos.

Destrozos en una iglesia tras el terremoto en Panamá. Foto: EFE.

EE.UU. y otros países

El gobierno de EE.UU. informó ayer que ha desplegado en Panamá equipos técnicos para realizar evaluaciones especializadas de daños estructurales como parte de la respuesta inmediata tras el terremoto.

El despliegue por parte del Departamento de Estado estadounidense de equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano (USAR, por sus siglas en inglés) se ha realizado a solicitud de Panamá, que también está recibiendo apoyo del Departamento de Guerra bajo el Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Bilateral en Seguridad suscrito por ambos países en 2025.

Así lo indicó una hoja informativa de la Embajada de EE.UU. en Panamá, que señaló que el embajador, Kevin Marino Cabrera, y el Departamento de Estado mantienen la coordinación con el presidente panameño, José Raúl Mulino, y su Gobierno.

Por su lado, el gobierno francés trasladó a Panamá “sus más sinceros pensamientos a las personas afectadas” por el terremoto y dijo que puede contar con “el pleno apoyo” de París. “Francia traslada sus más sinceros pensamientos a las personas afectadas por esta catástrofe y asegura a Panamá su pleno apoyo”, declaró la portavocía del Ejecutivo francés, en un comunicado. Otros países se han pronunciando, entre ellos Paraguay, Honduras, Venezuela.

Socorristas acordonan el edificio de la Gobernación de Penonomé afectado por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá. Foto: EFE

Uruguay

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay emitió un comunicado ayer ante las cancelaciones y atrasos de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá, como consecuencia de los terremotos que afectaron a ese país los pasados días 9 y 10 de octubre. En el mismo anuncia que “el ministerio se encuentra realizando gestiones frente a las cancelaciones, retrasos y reprogramaciones de los itinerarios de viaje” en el citado aeropuerto, en coordinación con otras autoridades de ambos países y compañías aéreas.

El comunicado agrega que “la embajadora de Uruguay en Panamá, Carolina Villarubia, se trasladó hacia el aeropuerto “para brindar asistencia a las personas afectas y realizar seguimiento de la situación”.