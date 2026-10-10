Partió un primer vuelo de Panamá a Uruguay con uruguayos varados en aeropuerto de Tocumen tras el terremoto

El Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja para gestionar el regreso de los uruguayos afectados por las cancelaciones y los retrasos de vuelos en Panamá luego del terremoto del viernes.

Un sismo de magnitud 7,7 sacudió a ese país a las 12:56 hora local. El epicentro se ubicó a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, en el suroeste, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá. Hasta ahora no hay uruguayos entre los damnificados por el terremoto.

Según informó Cancillería, un primer vuelo con pasajeros uruguayos partió hoy desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá. Se espera que otro avión despegue en las próximas horas.

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron en un comunicado que están en contacto con las agencias de viajes, el Ministerio de Turismo, las aerolíneas que operan en Panamá y con los familiares de los pasajeros, en Uruguay. La embajadora de Uruguay en Panamá, Carolina Villarubia, se trasladó al aeropuerto para brindar asistencia a las personas afectadas y seguir de cerca la situación.

El viernes, el presidente Yamandú Orsi se comunicó con su par panameño, José Raúl Mulino, para solidarizarse tras el terremoto. El mandatario dijo que Uruguay quedaba atento a participar de la colaboración internacional para atender las necesidades de los damnificados.