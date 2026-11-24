El Poder Ejecutivo prepara un decreto para establecer criterios y obligaciones sobre el desarrollo y el uso de inteligencia artificial (IA) en la administración central. El borrador que está siendo analizado por el presidente Yamandú Orsi, al que accedió El País, plantea un marco para incorporar esta tecnología a la gestión pública, con énfasis en la protección de los datos personales, la transparencia, la supervisión humana y la prevención de riesgos.

El proyecto alcanza a todas las entidades de la administración central y contempla, en aspectos específicos, a las personas y organizaciones vinculadas. Su objetivo es orientar la utilización de estas herramientas hacia la mejora de la gestión pública, la productividad, la innovación y la calidad de los servicios, con garantías de equidad y no discriminación.

Uno de los principales requisitos previstos es que cada organismo "elabore y mantenga actualizado un inventario de los sistemas de inteligencia artificial cuyo uso haya sido autorizado". Ese registro "deberá incluir, entre otros datos, el nombre y la descripción de cada sistema, la tecnología asociada, sus proveedores, la finalidad de su utilización, los tipos de información que procesa, las áreas habilitadas para emplearlo y su nivel de riesgo".

La autorización para utilizar esos sistemas deberá ser otorgada por el jerarca máximo de la unidad ejecutora correspondiente, previo asesoramiento del responsable de inteligencia artificial que deberá designar cada organismo. El borrador también establece que "la clasificación de esa información como reservada o confidencial solo podrá realizarse en los casos previstos por la normativa de acceso a la información pública".

Inteligencia artificial. Foto de Archivo.

Evaluación de riesgos

El texto dispone, además, que las entidades deberán evaluar los riesgos antes de implementar o poner a disposición sistemas de IA. "El análisis deberá considerar los posibles efectos sobre los derechos y las libertades de las personas, la naturaleza de las decisiones en las que intervenga la tecnología, la probabilidad y gravedad de los impactos y las consecuencias para la continuidad de los servicios públicos y la protección de información estratégica", indica el escrito.

Las medidas de prevención, seguridad, transparencia, supervisión y control deberán ajustarse al nivel de riesgo identificado y mantenerse durante todo el ciclo de vida de los sistemas. El proyecto establece que, "cuando los riesgos para los derechos de las personas o los intereses públicos no puedan mitigarse razonablemente, el sistema no podrá utilizarse mientras persista esa situación".

La Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) tendrá un papel central en la aplicación del marco. El organismo deberá establecer "criterios y metodologías para identificar, evaluar y mitigar riesgos, así como determinar requisitos de prevención, transparencia, supervisión, seguridad, trazabilidad, auditoría y control". En los casos de sistemas de bajo riesgo o de uso administrativo interno, podrá eximir a las entidades de la evaluación prevista en el proyecto.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habla en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, este lunes 16 de noviembre de 2026 en un hotel madrileño. Foto: EFE

Supervisión humana y capacitación

El borrador establece que "los organismos deberán mantener una supervisión humana continua y efectiva sobre el funcionamiento y los resultados de los sistemas de inteligencia artificial". Esa exigencia apunta a que "las decisiones o los procesos que involucren esta tecnología no queden al margen de las responsabilidades institucionales y funcionales de la administración".

En esa línea, las entidades deberán "incorporar instancias de formación y sensibilización para sus funcionarios en todos los niveles, con especial atención a los perfiles de gerencia y dirección". También tendrán que establecer "mecanismos internos para comunicar incidentes de seguridad, dudas y cuestiones técnicas vinculadas al uso de estas herramientas".

Cada organismo deberá "aprobar una política interna que defina qué sistemas y herramientas están autorizados, bajo qué condiciones pueden utilizarse, cuáles son las responsabilidades de los funcionarios y qué controles se aplicarán". Esa política deberá incluir procedimientos de auditoría, evaluaciones de riesgos e impactos sobre la seguridad de la información y la protección de datos personales, así como mecanismos para evitar el uso de herramientas no autorizadas.

Antes de su aprobación, el proyecto de política deberá remitirse a Agesic, que contará con un plazo de 60 días para formular observaciones o propuestas de mejora.

Inteligencia artificial. Foto: Canva.

Los ciudadanos deberán ser informados cuando se utilice IA

Otro de los puntos centrales del borrador refiere a la transparencia frente a los ciudadanos. El artículo 38 establece que "los organismos de la administración central deberán incorporar referencias, leyendas u otros mecanismos similares para informar cuando productos o servicios de contenido sustantivo, o que impliquen decisiones sobre las personas, sean generados mediante inteligencia artificial o con su apoyo".

La obligación también alcanzará a funcionarios, consultores y otras personas vinculadas a la administración central que presten servicios de cualquier naturaleza. Cuando corresponda, la información sobre el uso de estos sistemas deberá incorporarse a los términos y condiciones de las herramientas o servicios puestos a disposición de personas y organizaciones.

El proyecto prevé, además, que Agesic habilite canales específicos para recibir consultas y denuncias relacionadas con el uso de inteligencia artificial en el Estado y con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto.

En materia de protección de datos, el texto establece que "la privacidad deberá garantizarse desde el diseño y durante todas las etapas de funcionamiento de los sistemas". También exige que las herramientas "respeten la dignidad humana, los derechos fundamentales, la igualdad y la prohibición de discriminación, y que las personas reciban información clara y comprensible cuando interactúen con sistemas de IA, siempre que ello sea relevante para entender su alcance o sus efectos".

Inteligencia artificial. Foto de Archivo.

Un registro y un comité estratégico

El borrador crea el Registro de Sistemas de Inteligencia Artificial en la Administración Central, que funcionará en la órbita de Agesic. Allí deberá incluirse "información sobre todos los sistemas de IA, o que utilicen esta tecnología, empleados por los organismos comprendidos en el decreto". La agencia definirá los requisitos, los plazos y el contenido del registro, y podrá utilizar la información pública para dar transparencia al uso de estas herramientas en el Estado.

También se propone crear un Comité Estratégico de Inteligencia Artificial y Datos para el Sector Público, integrado por representantes de Presidencia de la República, los ministerios de Industria, Educación y Cultura, Trabajo y Economía, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la Administración Nacional de Educación Pública, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, la Unidad de Acceso a la Información Pública, Ceibal y Agesic, que lo presidirá.

El comité tendrá entre sus cometidos articular iniciativas de inteligencia artificial y datos en el sector público, monitorear los avances de las estrategias nacionales y formular recomendaciones para los ámbitos público y privado. El proyecto habilita, además, la participación de otras entidades públicas, actores académicos y representantes de la sociedad civil.

Agesic será responsable de asesorar a los organismos, elaborar un modelo de política interna, impulsar instancias de capacitación y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones. También deberá remitir a Presidencia un informe anual sobre el estado de cumplimiento y podrá requerir documentación e informes a las entidades de la administración central.

En caso de incumplimientos, la agencia podrá apercibir a los organismos y publicar un listado de las entidades que no hayan cumplido, junto con el detalle de las faltas detectadas.

El proyecto fija un plazo de 180 días desde la promulgación del decreto para que los organismos cumplan con las obligaciones previstas en el capítulo referido a la gestión institucional de estos sistemas. Ese mismo plazo se establece para incorporar requisitos específicos sobre inteligencia artificial en los pliegos de adquisición de sistemas de esta naturaleza.

Por último, el texto exhorta "a los entes autónomos, servicios descentralizados, personas públicas no estatales y gobiernos departamentales a adoptar las disposiciones en el ámbito de sus competencias".