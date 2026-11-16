El canciller venezolano, Oliver Blanco, rechazó este lunes las declaraciones "injerencistas" del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien dijo hoy que no puede reconocer a un gobierno como democrático en Venezuela sin que antes se celebren elecciones.

A través de X, Blanco reafirmó que el futuro político e institucional de Venezuela "corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos" y dijo que la agenda de un presidente "debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país".

"El respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación entre nuestros países constituyen las bases para un diálogo constructivo que contribuya a la paz, la estabilidad y la integración latinoamericana", subrayó el canciller.

Venezuela desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos.



El respeto mutuo, la igualdad soberana… — Oliver Blanco (@OliverBlanco) November 16, 2026

Qué dijo el presidente Orsi sobre Venezuela

Concretamente, Orsi dijo hoy en un acto en Madrid que "hasta que no haya elecciones libres" en Venezuela no podía "reconocer un régimen republicano democrático", pero, añadió, eso no significa que ambos países no tengan relaciones.

"Las cosas por su nombre. Desde mi campaña electoral y desde antes Venezuela no funcionaba como una democracia. Lo que tiene que pasar en Venezuela es que tiene que haber una hoja de ruta (…) que tiene que culminar en elecciones libres y transparentes", consideró durante su participación en un foro en Madrid convocado por la organización Nueva Economía Fórum.

Según Orsi, Uruguay no tiene problema en "restablecer los vínculos diplomáticos" con Venezuela, luego de una ruptura en 2024 por el desconocimiento de Uruguay a los resultados que dieron ganador a Nicolás Maduro de las presidenciales de ese año.

"Uruguay no tiene relaciones solo con países democráticos o con nuestro estilo de democracia. No le exigimos a nadie porque los países se relacionan entre países, no entre amigos", apuntó.

Orsi fue crítico del Gobierno del ahora depuesto Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero durante una operación en Caracas.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habla en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, este lunes 16 de noviembre de 2026 en un hotel madrileño. Foto: EFE

La gestión de Delcy Rodríguez

Días después, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y ha mostrado una apertura en la política internacional de Venezuela sustentada en un acercamiento mayor con Estados Unidos, mientras la oposición y grupos sindicalistas exigen la celebración de elecciones presidenciales.

En junio de 2025, Uruguay anunció la reactivación de su mecanismo consular con Venezuela tanto en Montevideo como en Caracas, aunque dijo que no cambiaría su decisión política en relación al desconocimiento de los resultados de las presidenciales venezolanas en 2024, cuando Maduro fue proclamado ganador por un Consejo Nacional electoral que no publicó los resultados detallados de la contienda.

La oposición liderada por María Corina Machado denunció fraude electoral y reivindica desde entonces el triunfo de Edmundo González Urrutia, quien enfrentó a Maduro en las presidenciales de 2024 y actualmente permanece en el exilio en España.

EFE