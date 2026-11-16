En Madrid, Orsi dijo que la relación de Uruguay con España no cambiará gane quien gane las elecciones

El presidente de la República, Yamandú Orsi, consideró este lunes que la relación de Uruguay con España no va a cambiar en caso de que haya un nuevo Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre.

"Las relaciones (de Uruguay) con los gobiernos de los distintos partidos de PSOE-PP han sido de Estado a Estado, como corresponde, porque son viejos partidos que están acostumbrados a eso", dijo a la prensa tras haber participado en Madrid en un encuentro convocado por la organización Nueva Economía Fórum.

El líder uruguayo fue preguntado también por una eventual entrada de Vox en el Ejecutivo español tras los comicios.

"Yo soy muy conservador. Allá en Uruguay hasta la izquierda es conservadora. A mí dame el esquema de los partidos previsibles, pero bueno, al que le toque gobernar que gobierne. América Latina está llena de partidos nuevos y gobernantes nuevos y bueno, hay que aprender a navegar. Si el ciudadano y el soberano decide, por ahí voy", concluyó.

Orsi viajó a España el sábado y este mismo lunes tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, habla en un desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, este lunes 16 de noviembre de 2026 en un hotel madrileño. Foto: EFE

En el marco de esta visita, además de su intervención en el foro, ya fue recibido en el palco de honor del Santiago Bernabéu por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien le obsequió con una camiseta personalizada y con una réplica en plata de dicho estadio.

Florentino Pérez recibe al presidente de Uruguay en el Bernabéu.https://t.co/O6tbZ6c9vf — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 15, 2026

Orsi cree que la visita del papa fue para Uruguay "una caricia a la autoestima"

Por otro lado, el presidente de Uruguay celebró la visita de León XIV, pese a que su país es el "más laico de la región", y consideró que constituyó "una caricia a la autoestima".

"El Uruguay se sintió bien porque aparte todo nos salió muy bien. Nos sorprendió cuánta gente fue y cuánta gente se alegró. No hay ninguna señal en contra", indicó en el encuentro organizado en Madrid, donde destacó que no trascendió ninguna "visión negativa al respecto".

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, acompañado por el presidente del Senado español, Pedro Rollán, y por el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, a su llegada al desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, que protagoniza este lunes en un hotel madrileño. Foto: Borja Sánchez-Trillo/EFE

El pontífice estuvo en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, en el marco de una gira que lo ha llevado también a Argentina y Perú.

Orsi se reunió con León XIV durante la visita del santo padre, quien, en su discurso a las autoridades, consideró que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos "la búsqueda paciente de acuerdos" y "perseverar en el respeto del derecho".

El presidente Yamandú Orsi da la bienvenida al papa León XIV. Foto: Natalia Rovira.

El líder uruguayo alabó que el pontífice "maneja el discurso de la política con una fineza sorprendente" y destacó que es "un líder espiritual potentísimo, pero que a su vez sabe leer muy bien lo que pasa en el mundo y no se calla y dice lo que le parece en el momento adecuado".

EFE