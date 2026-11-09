Yamandú Orsi viajará a Madrid para asistir a un foro económico promovido por la empresa española Solaria

El presidente de la República, Yamandú Orsi, tiene previsto viajar en los próximos días a Madrid (España) para participar de un desayuno informativo en el Fórum Europa, un evento bajo “mecenazgo” de la empresa Solaria Energía, que prevé invertir US$ 5,7 mil millones para un parque tecnológico en Uruguay.

Según informó en su página web Nueva Economía Fórum, organizadora del evento, la asistencia de Orsi será el próximo lunes 16 por la mañana. La salida al exterior superará las 48 horas, debiendo ser aprobada por el Senado. En una nota remitida a Carolina Cosse, el presidente realizó la solicitud de ausentarse desde el sábado 14 al martes 17 por motivos del viaje.

Gobierno inicia coordinación con intendencias

Con respecto al proyecto de la española Solaria, anunciado el pasado 14 de octubre, Orsi se reunió este lunes en Torre Ejecutiva con los intendentes de Canelones, Francisco Legnani; de San José, Ana María Bentaberri, y Florida, Carlos Enciso, para iniciar un cronograma de coordinación, informó Presidencia.

Según recordaron, el parque tecnológico incluirá en esos departamentos centros de datos de 500 megavatios bajo régimen de zona franca, que se abastecerán con generación de energía fotovoltaica propia. Se espera que la iniciativa genere 3.100 puestos de trabajo durante la construcción y 1.500 empleos fijos una vez el parque esté activo.

Yamandú Orsi con intendentes de Canelones, San José y Florida por el proyecto de Solaria. Foto: Camilo Dos Santos/Presidencia

Tras la reunión, Legnani informó en rueda de prensa que el proyecto ocupará unas 100 hectáreas en Canelones y otras 150 en San José. En Florida se instalará el parque de generación solar en la localidad de Cardal para abastecer los centros de datos, que abarcará unas 670 hectáreas y será propiedad de UTE.

La localización exacta en San José y Canelones aún no fue definida. Dependerá de la adquisición de los terrenos por Solaria, las autorizaciones ambientales y los trámites correspondientes ante las respectivas intendencias y juntas departamentales.

Carlos Enciso y Francisco Legnani, reunidos por inversión de Solaria. Foto: Camilo Dos Santos/Presidencia

Por su parte, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, explicó que Solaria "miró a estos tres departamentos" por que tienen una "infraestructura previa" acorde para las dimensiones del proyecto.

Canelones ya tiene experiencia en centros de datos por instalaciones de Antel y las que desarrolla Google; San José cuenta con la planta de ciclo combinado en Delta del Tigre, y Florida tiene en Cardal un "centro de transmisión y distribución de gran relevancia".