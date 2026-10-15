Terrenos, aval ambiental y UTE: qué falta para concretar el multimillonario proyecto de Solaria en Uruguay

El presidente Yamandú Orsi anunció este miércoles que la empresa española Solaria hará la inversión privada más grande de la historia de Uruguay: US$ 5.700 millones para construir centros de datos y los parques fotovoltaicos que suministrarán la energía necesaria. Sin embargo, lo que se firmó entre el gobierno y el CEO José Arturo Díaz-Tejeiro fue un preacuerdo y ahora resta un proceso que determinará detalles del proyecto.

Trámites ambientales, tierras y la Comap: los pasos pendientes del proyecto

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que la empresa ahora debe "comprar los terrenos" en los departamentos de Florida, San José y Canelones. También necesita "presentar su proyecto en el Ministerio de Ambiente para tener la aprobación ambiental". Además, debe recurrir a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) "para conseguir las exoneraciones fiscales". Indicó que "esta es una empresa que cotiza en bolsa y necesita ciertos procedimientos a la hora de tomar decisiones, primero lo tiene que comunicar a sus accionistas". En definitiva, "ahora comienza una hoja de ruta de trabajo", expresó el jerarca en Informativo Sarandí (AM 690).

Sánchez fue consultado sobre cómo Solaria podrá llegar a reunir US$ 5.700 millones y respondió que "es un grupo empresarial" que tiene negocios "en toda Europa" y que administra parques tecnológicos que en su totalidad superan largamente la capacidad del que se instalará en Uruguay. A su vez, consideró que "ninguna empresa saca de su bolsillo e invierte sino que busca inversores internacionales y bancos".

El jerarca indicó que "había una duda de si se anunciaban los departamentos o no por el hecho de que aumenta el valor de los terrenos", pero la empresa despejó la discusión señalando que estaba dispuesta a "asumir el riesgo".

Generación de empleo y el acuerdo tarifario con UTE

Solaria tiene en carpeta desarrollar unas 19 macrocentrales fotovoltaicas en la región vasca de Álava, pero estos proyectos enfrentan actualmente trabas burocráticas y varios reclamos ambientales, según ha recogido la prensa europea. A fines de marzo de este año hubo una concentración frente a la sede central del gobierno vasco en Vitoria de varios colectivos que se oponen a los emprendimientos. Presentaron 7.200 denuncias en "defensa del suelo alavés", contra lo que consideran un "impacto irreversible" que Solaria podría generar en la biodiversidad de la zona.

Sobre estos aspectos, Sánchez señaló que Solaria "hace diez años que está en Uruguay y aquí no ha tenido absolutamente ningún problema". Respecto al impacto ambiental que podría tener el proyecto en Uruguay, consideró que sería "limitado" porque el agua necesaria para los centros de datos estaría en un "circuito cerrado".

¿Cuál es la ganancia para Uruguay si el parque tecnológico se instalará en régimen de zona franca? Sánchez explicó que Uruguay va a ganar "por el derrame" del proyecto en términos de puestos de trabajo: durante la construcción se requerirán 3.100 empleos temporales y luego 1.500 permanentes. En segundo lugar, por el "ecosistema de empresas tecnológicas" que podría llegar a formarse en el país luego de esta instalación: "Esto nos va a permitir atraer otras empresas", explicó. Pero, además, porque "no todos los impuestos están exonerados" en las zonas francas. Finalmente explicó que no toda la energía necesaria para los centros de datos será fotovoltaica propia sino que la empresa comprará a UTE con un contrato "dentro del rango de precios que ya tiene contratado Google" para el centro de datos que inaugurará próximamente: "UTE va a ganar dinero vendiéndole energía". De todas formas aclaró que ese contrato es otro de los aspectos que resta resolver.

Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Contrato con UTE Roberto Bentancor, vicepresidente de UTE, dijo este jueves en entrevista con En Clave País que no se puede hablar de precio de venta de energía a Solaria pero "es de mercado, no es ni más caro ni más barato que el que se le cobra a otros data center". Por la magnitud de las obras, será "el mejor cliente" de la empresa pública. Además, Solaria generará energía fotovoltaica "en diferentes puntos del país y el data center en otro" y por tanto va a usar las redes de transmisión de la empresa pública: "Nosotros ahí cobramos peaje". El contrato se calcula que será a 29 años. "Nosotros tenemos que tomar recaudos, no vamos a ser eternos acá. Cuando esto comience a funcionar casi seguro esté el próximo gobierno, que podrá ser de nuestra fuerza o no, pero en UTE no existen las refundaciones", sentenció.

Las negociaciones en Madrid y la apuesta al mercado de inteligencia artificial

Sánchez narró que "Solaria es una empresa que conoce el mercado eléctrico uruguayo" porque ya tiene en el país dos parques fotovoltaicos. En paralelo Uruguay, tras reuniones del gobierno con cámaras empresariales, "se está preparando" para atraer más centros de datos porque cuenta con "buena conexión eléctrica, energía limpia y buena conectividad a internet".

"Se instaló el de Google, tenemos uno de Antel. En un mundo de inteligencia artificial que va a demandar más capacidad de datos, queríamos que Uruguay fuera un lugar seguro y confiable para instalar. Ahí va a haber información de las empresas, de los usuarios y de los gobiernos eventualmente. Al final del día es un lugar físico, un servidor", consideró.

A raíz de esto, el embajador uruguayo en España, Bernardo Greiver del Hoyo, recibió un contacto de la empresa manifestando interés de invertir en Uruguay. Sánchez dijo que viajó a Madrid por un evento vinculado a las telecomunicaciones y empezó un contacto que en esa instancia no fue presencial sino telefónico. El gobierno mandó entonces una delegación a Europa, encabezada por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y luego representantes de la empresa viajaron a Uruguay. Una de las reuniones más recientes fue entre empresarios y gerentes de UTE, también en España.

"Se termina concretando este preacuerdo que tenemos con ellos, lo que establecemos es una hoja de ruta de trabajo que implica la decisión de la empresa de realizar una inversión de esas dimensiones, la más grande de la historia del país", concluyó el secretario de Presidencia.