Yamandú Orsi convoca a conferencia de prensa para hacer "un anuncio" en Torre Ejecutiva
El presidente de la República tiene previsto hablar con los medios de comunicación desde las 13:00, según informó Presidencia. No se aclaró el motivo de la convocatoria.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a una conferencia de prensa este miércoles 14 de octubre en Torre Ejecutiva, sede central del gobierno. Si bien no se aclaró el motivo de la instancia, desde Presidencia indicaron que hará "un anuncio".
Está previsto que la conferencia de prensa inicie sobre las 13:00 y se podrá seguir en vivo desde el sitio web de El País, que retransmitirá la señal de YouTube de Presidencia de la República.
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