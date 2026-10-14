Yamandú Orsi convoca a conferencia de prensa para hacer "un anuncio" en Torre Ejecutiva

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a una conferencia de prensa este miércoles 14 de octubre en Torre Ejecutiva, sede central del gobierno. Si bien no se aclaró el motivo de la instancia, desde Presidencia indicaron que hará "un anuncio".

Está previsto que la conferencia de prensa inicie sobre las 13:00 y se podrá seguir en vivo desde el sitio web de El País, que retransmitirá la señal de YouTube de Presidencia de la República.

Yamandú Orsi en conferencia de prensa Foto: Leonardo Mainé

Noticia en desarrollo.