Con denuncia penal, coalición vuelve a arremeter contra vice de Jutep tras polémica con Bordaberry y Bouvier

Alfredo Asti, vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), ha enfrentado fuertes críticas por parte de la oposición desde hace meses. Ahora, será denunciado penalmente por la coalición republicana, algo que fue anunciado este martes tras una fuerte polémica que se dio en el Senado.

Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado, criticó que recibió un “interrogatorio” —firmado por Asti— con preguntas al respecto de una reunión de principios de agosto en la que participó Robert Bouvier, exministro de Ambiente y actual director por la oposición en el directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

La Jutep recibió una denuncia por parte del convencional colorado Esequiel Ibarra —quien también denunció al senador Andrés Ojeda en su momento por haber presentado un escrito ante Fiscalía como abogado— por una presunta inconstitucionalidad de Bouvier, quien por su cargo está normativamente impedido de participar de “cualquier acto público o privado de carácter político”.

La ocasión fue un encuentro del 1° de agosto en la Asociación Rural de Florida, con motivo de recibir al diputado colorado Walter Cervini —integrante de Vamos Uruguay, sector liderado por Bordaberry—, tras un largo percance de salud que lo mantuvo fuera de actividad varias semanas.

En la misiva que recibió Bordaberry, a la que accedió El País, se indica que Bouvier “habría participado de un acto político partidario” y el denunciante “alega que la naturaleza político-partidaria del evento surge de registros audiovisuales, fotografías y publicaciones periodísticas que acompaña como prueba documental”.

Con base en esto, Asti planteó tres preguntas: “Si el día 1° de agosto de 2026 se desarrolló un acto político partidario del Partido Colorado (aparentemente de la Lista 10) en el predio de la Asociación Rural de Florida; si usted se encontraba presente en ese acto y si constató la presencia del director de AFE Robert Bouvier; y si Robert Bouvier tomó la palabra y pronunció un discurso de contenido político-partidario durante dicho acto”.

Tras esto, Bordaberry propuso en el Senado que se aprobara una moción que declarase “improcedente” el accionar de la Jutep, la cual no contó con el apoyo del FA y no se aprobó. En ese sentido, argumentó que la Constitución establece que en estos casos “será competente para conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales la Corte Electoral”.

“Un director de un órgano sin competencia para ello pretende interrogar a un senador de la República por su presencia en un encuentro en que participó un director de ente y lo hace bajo el rótulo de corrupción”, cuestionó.

Sobre el final de la sesión, Bordaberry reclamó la falta de apoyo del oficialismo y afirmó que, “al no votarlo, están diciendo que es procedente”. Incluso, llegó a señalar una “profunda inhumanidad” de Asti, en alusión al motivo de la reunión, la salud de Cervini.

“Sus amigos hicimos un asado para festejar su recuperación y el señor Asti, un genio de la maldad y la degradación más grande, resulta que va e investiga eso. ¡Rata rastrera!”, exclamó, previo a ser interrumpido por Carolina Cosse, presidenta del Senado.

Consultado por El País, Bouvier indicó que se trató de “una reunión de amigos” y descartó de plano que se tratará de una “convocatoria política”. El exministro reconoció que dio unas palabras en el momento, lo cual se lo pidieron aclarando que no se trataba de una reunión política, y contó a los presentes sobre su actividad en AFE y felicitó a Cervini. También indicó que “se grabó todo”, incluidos sus dichos.

Bordaberry se negó a responder las consultas que recibió de Asti, pero sí respondió con una carta al organismo, a la que accedió El País: “Un órgano de control que actúa fuera de su competencia deja de controlar y pasa a necesitar ser controlado. Responder su oficio, sería convalidar, con mi firma de Senador de la República, una actuación que la Constitución no autoriza”.

“Le advierto, asimismo, que acciones y conductas de este tipo pueden encuadrar en las figuras previstas en los artículos 162 y 166 del Código Penal: abuso de funciones y usurpación de funciones. Quizás usted, por carecer de formación jurídica, no valora debidamente lo que un accionar ilegal y abusivo como el que surge del oficio en cuestión, puede significar en materia de responsabilidad penal”, dice el senador.

Sin embargo, Bordaberry dijo con respecto a la reunión en Florida que “no fue ninguno de los actos que la norma constitucional prohíbe”, sino que se trató de “un encuentro de camaradería” por “la celebración del alta médica del diputado Walter Cervini”, que “estuvo internado en el CTI durante varias semanas, con peligro de vida”.

“Algunos de quienes estábamos nos dedicamos a la política, otros no. El motivo era festejar su recuperación. Su enfermedad conmovió a muchos, al extremo de que legisladores, intendentes y amigos de todos los partidos, y hasta el propio Presidente de la República, se interesaron por su salud y celebraron su alta. Que un organismo del Estado convierta ese gesto de humanidad en un expediente investigativo ilegal dice más de quien lo instruye que de quienes concurrimos a celebrar la vida”, aseveró.

Al mismo tiempo, acusó “clara intencionalidad política” del vicepresidente del organismo al “utilizar su cargo público para perseguir a adversarios políticos”. El País consultó al respecto de la polémica al propio Asti, quien resumió: “El senador tiene fueros y yo inhibiciones políticas que respeto”.

Varios senadores de la oposición se expresaron a favor de Bordaberry y en contra de la Jutep, incluido el blanco Javier García, que calificó al organismo como un “comité de base”, y el colorado Andrés Ojeda, que le acuñó el término de “Gestapo persecutoria”.

La única persona del FA que se manifestó fue Bettiana Díaz, quien indicó que consultaron con el directorio de la Jutep al respecto. “Parte de lo que se nos informó es que esto remite a una denuncia. En base a eso la Asesoría Jurídica de la Jutep redacta un informe y el directorio hace llegar este tipo de oficios. No tenemos más información al respecto en el sentido de que esto aún está en curso y que ese proceso legalmente está protegido”, sostuvo.

“También consultamos si esto era una intimación personal, como lo sintió el senador Bordaberry, y el director Asti nos dijo perfectamente que no. Cuando salen estos informes de la Jutep, lo que hacen es que lo firma el director que esté presente en este momento”, agregó Díaz.

