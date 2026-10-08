"¿Será porque es el médico de Orsi?": Legisladores de la coalición criticaron postura del vicepresidente de Jutep

Varios legisladores de la coalición republicana expresaron públicamente en las últimas horas críticas y cuestionamientos contra el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Alfredo Asti, quien adelantó su postura para cuando el organismo analice la última irregularidad que cometió el presidente de ASSE, Álvaro Danza.

En diálogo con El País este jueves, Asti aseguró que si bien reconocía que Danza había cometido un error al firmar una resolución por la que se contrataron camas a una mutualista —La Española— en la que el jerarca había trabajado hasta el año pasado, el conflicto podía solucionarse si se lograba "recomponer la situación", algo que el propio presidente de ASSE dijo que estaba buscando que ocurriese. En caso de rehacer la resolución, fundamentó Asti, "se habrá actuado correctamente".

"Alfredo Asti, Vicepresidente de la JUTEP deberá excusarse y ser recusado de intervenir 'por haber dado opinión concreta sobre el asunto en trámite (prejuzgamiento)'", escribió en X el diputado blanco Federico Casaretto, en donde además agregó que el vicepresidente de la la junta anticorrupción "hace unos meses desconoció un informe de jurídica que le decía que era ilegal que Danza tuviera varios trabajos en la salud privada". "La pregunta sigue siendo por qué defienden tanto a este violador contumaz de las leyes", afirmó en referencia a Danza: "¿Será porque es el médico de Orsi?".

Otra más de la Jutep compañera . Notorio e imprudente prejuzgamiento del Vicepresidente Asti ,que adelanta posición y revela el alineamiento político con Danza . Deberá abstenerse cuando se trate el asunto o él también violará las normas que está llamado a proteger. pic.twitter.com/pyf6CiAMQf — Amin Niffouri Blanco (@ANiffouri) October 8, 2026

Amin Niffouri, otro diputado blanco que ayer encabezó una conferencia de prensa en la que le solicitó a Danza, nuevamente, la renuncia de su cargo en ASSE, dijo que que lo de Asti fue un "notorio e imprudente prejuzgamiento", ya que "adelanta posición y revela el alineamiento político con Danza". "Deberá abstenerse cuando se trate el asunto o él también violará las normas que está llamado a proteger", agregó.

El senador Javier García fue otro de los que se expresó en redes sociales. "Lo de la Jutep es un escándalo. Cubren, tapan y prejuzgan. ¿Y el informe de la camioneta en que está?", se preguntó.

Otra vez Danza. Otra vez ASSE.



Firmó una contratación millonaria pese a que la Ley establece que debía excusarse.



Al reconocer el “error” confirma que violó la Ley y la propia recomendación de la jutep.



En la administración de los recursos públicos, cumplir las normas no es… — Jose Luis Satdjian (@JoseSatdjian) October 7, 2026

También hubo manifestaciones en otras filas partidarias. El diputado colorado Juan Martín Jorge dijo que "Asti debe renunciar" porque veía "inaceptable que se mantenga en el cargo de la Jutep con esas manifestaciones". Y que Danza no respetó el artículo 72 del Tocaf, independientemente de que ahora busque revertirlo. "Una nueva resolución podrá corregir el acto administrativo, pero no borra la infracción ya cometida", dijo.

Por el Partido Independiente, el diputado Gerardo Sotelo consideró "gravísimo" que Asti adelantara su posición. "Es una vergüenza", cuestionó, y apuntó a lo mismo que su colega colorado: "Podrá, eventualmente, recomponer su resultado administrativo, pero no el ilícito que cometió, cuando actuó de una manera que el Art. 72 del Tocaf le prohibía".