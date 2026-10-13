Coalición denunciará penalmente al vice de la Jutep por “perseguir opositores”, tras "interrogatorio" a Bordaberry

Los partidos Nacional y Colorado anunciaron este martes en conferencia de prensa que presentarán una denuncia penal contra el vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Alfredo Asti, por “perseguir opositores”, luego de un "interrogatorio" que envió al senador colorado Pedro Bordaberry.

El organismo recibió una denuncia hace algunos meses por una presunta inconstitucionalidad contra Robert Bouvier, exministro de Ambiente y actual director por la oposición en el directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE), por asistir a una reunión encabezada por Bordaberry. Tras esto, la semana pasada el senador recibió una cuestionario firmado por Asti con preguntas al respecto.

“En una medida persecutoria me trató de interrogar por un acto sobre el cual no tiene competencia”, sostuvo Bordaberry en conferencia de prensa, tras presentar una moción en el Senado para declarar “improcedente” el accionar de Asti. Esta no fue votada por Frente Amplio (FA) y, por ende, no fue aprobada.

“El señor Asti y la Jutep no tienen competencia para hacer lo que está tratando de hacer, esto es perseguir adversarios políticos. Por eso planteé que sea todo el cuerpo el que declaré la improcedencia de lo que este señor Asti está haciendo, que es investigar un acto de camaradería por el restablecimiento de salud de un dirigente”, insistió.

Por su lado, Andrés Ojeda, senador y secretario general del Partido Colorado, afirmó que “la Jutep se ha convertido en una verdadera Gestapo persecutoria” y que Asti “está cometiendo un acto de corrupción”.

“A juicio de esta coalición republicana, va a ser importante que una fiscalía investigue si el señor Asti ha cometido delito, razón por la cual vamos a poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos", manifestó el legislador. Y añadió: "Vale decir que para esto son competentes exclusivamente las fiscalías económicas, que son las que entienden en materia de delitos de función pública específicamente. No tenemos otra respuesta posible que la de evaluar penalmente la conducta, que a mi juicio y a priori tiene muchas similitudes con lo que establece el tipo penal de abuso de funciones”.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi sostuvo que “las democracias se destruyen desde adentro” y que “desconocer el fuero del Senado” es “un riesgo enorme desde el punto de vista institucional”.

Su correligionario Javier García dijo que “se ha demostrado” que la Jutep “actúa con una intencionalidad política manifiesta”.

Luego pidió la intervención de Yamandú Orsi en el tema: “Creo que haría muy bien que el presidente de la República, que tiene que preservar y tiene que ser, como dijo hace pocos días, una persona de unidad, entienda que cuidar la unidad de la institucionalidad del sistema político pasa por que no estén donde no tienen que estar aquellos que trabajan para quebrar, fracturar y lastimar el país”.