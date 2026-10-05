Imputaron a un integrante de la banda Los Colorados por un homicidio ocurrido en Cerro Norte

La jueza penal de 32° Turno, Patricia Rodríguez imputó este lunes por homicidio a un integrante de la banda Los Colorados, uno de los grupos delictivos que controlan la venta de drogas en el barrio Cerro Norte.

El imputado había sido detenido el miércoles de la semana pasada tras un allanamiento en ese barrio de Montevideo en el que se procuraba encontrar a los autores del asesinato ocurrido el 2 de setiembre.

Según detalló la Fiscalía en la audiencia, a cuyo audio accedió El País, el acusado manejaba una boca de venta de droga de Los Colorados en el pasaje 105 de Cerro Norte.

En base a testigos de identidad reservada, el Ministerio Público logró determinar que el imputado mató a Brian Gabriel Martínez Fonseca el 2 de septiembre a la madrugada, creyendo que éste estaba observando el lugar para pasarle información a Los Suárez, la banda rival de Los Colorados en Cerro Norte.

Según el sistema ShotSpotter de la Policía, al momento del homicidio, ocurrido en una vivienda en la esquina de Río de Janeiro y Santa Cruz de la Sierra, se detectaron 30 disparos de arma de fuego.

La víctima, de 30 años, era consumidor de drogas y registraba 14 antecedentes penales.

Luego del asesinato, una mujer y un hombre que ya se encuentran imputados en la causa, arrastraron el cuerpo hacia la calle, lo dejaron tendido, y procedieron a recoger vainas de balas para ocultar evidencia.

La Fiscalía señaló que la investigación va a continuar, en la medida que hay más partícipes del homicidio que la Policía está buscando identificar.

En la medida que existe riesgo de fuga, y la posibilidad de que el imputado tome represalias contra testigos que aún deben declarar, la Justicia aceptó un pedido de la Fiscalía para que el imputado sea enviado a prisión preventiva por 180 días.

Además, la Fiscalía justificó la medida cautelar con el hecho de que el imputado fue condenado en 2023 por suministro de sustancias estupefacientes y porte de arma de fuego en lugares públicos.

Durante la audiencia, la Fiscalía, hizo hincapié en que el asesinato ocurrió por la disputa entre grupos criminales.

“El homicidio se produce en un contexto de lucha entre bandas criminales por el territorio para la venta de sustancias estupefacientes. Dos organizaciones criminales, Los colorados y Los Suárez son responsables de varios hechos delictivos en la zona y de acuerdo a lo dicho por varios testigos, esto azota al barrio Cerro Norte desde hace un buen tiempo atrás”, aseguró la fiscal.

Antecedentes

La banda de los Colorados sigue operando en Cerro Norte, pese a que su estructura ha quedado diezmada tras el envío a prisión de sus dos líderes, Axel y Gabriel Mattos. En los últimos años, ha mantenido un enfrentamiento con el grupo de los Suárez por el control de la venta de droga en el barrio.

A fines de agosto, tras el envío a prisión de Axel Mattos, la fiscal de Flagrancia de decimosegundo turno, Mirna Busich, aseguró en una audiencia que la banda de Los Colorados está integrada por unas nueve personas.

Por su parte, el grupo encabezado por Luis Alberto Suárez, cuenta con 11 personas en sus filas. “Algunos integrantes de ambas bandas están privados de libertad pero igualmente operan desde las cárceles”, detalló Busich.

La fiscal agregó que un integrante de Los Colorados se separó por diferencias con otro miembro de la banda y se alió a Los Suárez. Este escindido, operaría en el Parque Causeglia con una banda de 10 personas ya identificadas.

Según Busich, esta escisión ha hecho que los enfrentamientos entre Los Colorados y Los Suárez se hayan incrementado en los últimos meses, al punto de que es “una guerrilla civil que vulnera derechos de los vecinos”. Estos, dijo la fiscal, “temen salir a la calle, han tenido que abandonar trabajos y ver reducido el valor de su vivienda”. Incluso hay ambulancias que no entran al barrio producto del enfrentamiento, dijo la fiscal.

El número de armas en poder de las bandas de Cerro Norte ha ido en aumento, lo que llevó a Mattos a “recibir y distribuir armas para ganar poder, responder a sus contrarios y defender su territorio”, dijo. De hecho en la investigación encabezada por Busich se probó la existencia de 20 fincas “en las que se acopian, reciben, se distribuyen armas y se efectúan disparos”.

El enfrentamiento ha afectado al propio Mattos. En octubre de 2024 atacaron su casa y mataron a uno de sus hijos, un bebé de un año, e hirieron a su pareja. Meses más tarde, en febrero de 2025, Mattos y su pareja fueron atacados cuando iban en un auto con un niño de cinco años, sobrino, en Luis Alberto de Herrera casi la rambla, en el barrio Buceo. La mujer volvió a ser herida de bala y fue la segunda vez que estuvo al borde de la muerte, internada grave.