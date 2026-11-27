La aprobación del decreto que restringe la operativa de las aplicaciones de transporte en Montevideo generó una reacción de Cabify y Uber. Mientras Cabify Uruguay solicitó en una nota formalmente al intendente Mario Bergara que observe la norma y la devuelva a la Junta Departamental para su reconsideración, Uber advirtió que la decisión del legislativo departamental la deja sin otra opción que "reevaluar su operación en el país".

El decreto fue sancionado por la Junta Departamental de Montevideo en la sesión del jueves y modifica la regulación del servicio de taxímetro. La norma establece que "las plataformas electrónicas que intermedian viajes en vehículos privados no podrán ofrecer, procesar, intermediar ni adjudicar viajes de taxi dentro de esa misma aplicación".

También dispone que "los permisarios y conductores de taxímetro no podrán aceptar ni realizar viajes ofrecidos, procesados o adjudicados por esas plataformas". La prohibición exceptúa a los sistemas de radiotaxi y a otras aplicaciones destinadas exclusivamente al servicio de taxímetro, siempre que operen con la tarifa oficial y cumplan las condiciones establecidas por la reglamentación.

El texto establece un régimen sancionatorio y encomienda a la Intendencia de Montevideo reglamentar su aplicación dentro de los 90 días posteriores a su promulgación.

Decenas de conductores llevaron sus taxis hasta la Junta Departamental Foto: Ignacio Sánchez

Cabify cuestiona la legalidad del decreto

En un escrito presentado este viernes 27 de noviembre, al que accedió El País, el abogado Felipe Lasarte, en representación de Cabify Uruguay S.A., solicitó que Bergara ejerza la "facultad de observación prevista en el artículo 281 de la Constitución". La empresa considera que "el decreto es ilegal e inconveniente" y sostiene que "restringe la competencia y las libertades de trabajo, comercio e industria".

Cabify argumenta que "la medida impedirá que los usuarios elijan entre un taxi y un vehículo privado dentro de una misma aplicación y que dejará a los taxistas que trabajan con esas plataformas sin uno de sus canales para recibir viajes". Según el documento, "alrededor de 1.000 taxistas utilizan actualmente aplicaciones que quedarían alcanzadas por la prohibición".

La empresa sostiene que la norma "beneficia a los sistemas de despacho vinculados al Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay (CPATU), el gremio que impulsó la iniciativa". Entre los servicios que quedarían exceptuados menciona "Radio Taxi 141 y las aplicaciones Voy en Taxi, Taxi Montevideo y Voyentaxi".

Un conductor inicia un viaje en Cabify.

Foto: Darwin Borrelli.

Críticas al procedimiento para aprobar el decreto

Otro de los cuestionamientos refiere al procedimiento seguido para aprobar el decreto. Cabify señala que "la Comisión de Movilidad Urbana recibió a representantes de CPATU, pero no convocó a las plataformas afectadas ni a los taxistas que trabajan con ellas para escuchar sus planteos sobre la prohibición".

El escrito también cuestiona que el proyecto "se haya tramitado con carácter urgente: fue aprobado por la Comisión de Movilidad Urbana el 20 de noviembre y sancionado por el plenario de la Junta seis días después".

La empresa afirma, además, que "la decisión contradice declaraciones realizadas por el director del Departamento de Movilidad de la intendencia, Germán Benítez, durante una sesión de la comisión el 20 de noviembre". Según la versión taquigráfica citada en la presentación, "el jerarca sostuvo que las plataformas podían incorporar servicios de taxímetro y otras modalidades de transporte si respetaban la normativa vigente".

Cabify propone que, "en lugar de prohibir la intermediación de viajes, se fiscalice el cumplimiento de la tarifa oficial y se sancione a los conductores o permisarios que la incumplan".

En su presentación, la empresa también hace referencia a actuaciones de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia sobre el uso de aplicaciones por parte de taxistas. Según el documento, ese organismo "había cuestionado conductas vinculadas a la exigencia de exclusividad en los sistemas de despacho". Cabify menciona un proyecto de resolución que recomendaba imponer una multa de 713.000 unidades indexadas a CPATU y ordenar el cese de esas exigencias, aunque aclara que la resolución aún no era definitiva.

La empresa pidió que "la intendencia recabe informes de sus servicios jurídicos y solicite una recomendación a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia". La observación del decreto implicaría devolverlo a la Junta Departamental para su reconsideración, instancia en la que el legislativo podría modificarlo, retirarlo o insistir en su aprobación con una mayoría de tres quintos del total de sus componentes.

Uber advirtió que reevaluará su operación en Uruguay

Uber también cuestionó la decisión de la Junta Departamental y advirtió que "el nuevo escenario genera incertidumbre" sobre la continuidad de su actividad en el país.

“La decisión de la Junta Departamental de Montevideo nos deja sin otra opción que reevaluar nuestra operación en Uruguay”, expresó la empresa en un comunicado al que accedió El País.

La compañía sostuvo que la “acumulación y superposición de regulaciones desactualizadas” dificulta encontrar un camino claro para sostener una operación viable en el país.

Además, informó que solicitó formalmente reuniones con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, independientemente de la decisión que adoptó la Junta Departamental.

El intendente Mario Bergara en La Huella de Seregni después de hablar ante el Secretariado del Frente Amplio Foto: Ignacio Sánchez

Uber recordó que lleva más de diez años operando en Uruguay y señaló que durante ese período ha demostrado su voluntad de formar parte del futuro del país.

“Lamentamos entrar en esta etapa de incertidumbre”, afirmó la empresa, que también sostuvo que la situación no es el deseo de los usuarios ni de los socios conductores y taxistas que eligen trabajar con la plataforma.

Por el momento, el comunicado no establece una fecha para una eventual salida ni anuncia una decisión definitiva de suspender el servicio. La empresa indicó que reevaluará su operación, en un contexto marcado por la nueva regulación departamental.