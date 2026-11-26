El edil Gonzalo Sánchez, del Movimiento de Participación Popular, ha llevado la voz cantante del proyecto de decreto que se pondrá a consideración de la Junta Departamental de Montevideo este jueves para prohibir que taxis utilicen aplicaciones de viajes como Uber y Cabify, lo que ha generado diversas repercusiones.

La iniciativa que se votó el pasado viernes en la comisión de Movilidad de la Junta —mediante un tratamiento grave y urgente—- contempla una demanda que la gremial del taxi hizo llegar al edil Sánchez mediante una carta que le envió el 3 de agosto solicitando que no se permita a aplicaciones como Uber y Cabify asignar viajes a los taxis porque generan "cobros indebidos al usuario" y "confusiones a la ciudadanía".

Las empresas tomaron medidas. Cabify envió una carta a todos los ediles pidiendo que no lo voten. Uber, en tanto, hizo lo propio con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, pidiéndole que "intervenga" para frenar el tratamiento del proyecto de decreto. Y luego envió otra misiva al presidente Yamandú Orsi, a la que accedió El País, para poder reunirse con el mandatario y plantear sus reparos.

Por otra parte, el hecho de que quien presentara el texto fuera Sánchez —quien recibió la carta de la gremial del taxi— llamó la atención de ediles opositores. A eso se suma que el primer suplente de Sánchez, Enrique Soria, posee permisos para taxis.

A poco de asumir el nuevo legislativo de la Junta Departamental, la revista Taxi Diario, en su edición de agosto del 2025, le hizo una pequeña entrevista a Soria titulada: "Soy un hombre del taxi y de la política". Allí la publicación dice que "en la gran familia del taxi" se lo llama "El Canario" y que es un "viejo conocido en el sector del taxi".

“Yo estoy al tanto aunque no puedo participar directamente por ser propietario, pero está claro que las aplicaciones son muy complicadas e incluso al incursionar en el servicio del taxi se da que muchos pasajeros que piden una aplicación y llega un taxi exponen sus quejas", afirmó en ese momento Soria, quien fue concejal y alcalde tras la salida de Gabriel Otero.

Y añadió: "Acá se trata de tomar las medidas adecuadas para que el sector del taxi que trabaja siempre en el marco de las leyes, no sea perjudicado aún más de lo que lo ha sido desde que llegaron estas aplicaciones”.

La pequeña entrevista cierra con un saludo de Oscar Dourado, quien sostuvo que era un "orgullo para la familia del taxi tener el primer legislador departamental taximetrista".

Choferes de Uber en Montevideo, por estafa en Uber y Cabify, denuncian una red de taxis truchos, falsificacion de documentos y cuentas paralelas, ND 20251119, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Denuncia penal

Ante esta situación, los abogados de las plataformas adelantaron a El País que presentarán una denuncia penal contra el edil Sánchez por considerar que viola el artículo 161 del Código Penal que pena la conjunción del interés privado con el público.

Dicha norma establece que "el funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables)".

Y se añade que "constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero".

La denuncia, según indicaron los abogados, pedirá investigar si la iniciativa presentada por Sánchez favorece intereses empresariales de su primer suplente, quien declaró ser propietario de taxis y reconoció que esa condición limitaba su participación directa en asuntos del sector.

Taxi Foto: archivo.

El proyecto de decreto

En el artículo 1º del proyecto se plantea agregar al artículo D.860.15 del digesto departamental un inciso que establece que "las plataformas electrónicas que intervengan en la contratación del servicio regulado en esta sección no podrán ofrecer, procesar, intermediar ni adjudicar viajes del servicio de transporte privado de interés público de taxímetros".

Algo que se reafirma en el artículo 2º donde se determina que "los permisarios y conductores de vehículos con taxímetro no podrán aceptar ni realizar viajes ofrecidos, procesados o adjudicados por plataformas electrónicas que operen en la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados".

Y se agrega que "lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a los sistemas de radiotaxi ni a otros servicios de despachos de viajes de taxímetro que no operen en dicha modalidad, siempre que apliquen exclusivamente la tarifa oficial y cumplan las condiciones que establezca la reglamentación".