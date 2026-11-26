El cambio en el cálculo de las patentes que resolvió el Congreso de Intendentes hizo que algunos blancos plantearan reclamos en la última reunión de su directorio, pese a que el tema no estuviera en la agenda del día. En consecuencia, Carlos Enciso —intendente nacionalista y, en este momento, presidente del organismo que reúne a los gobiernos departamentales— entregó un informe en el que se argumenta que deben “velar por la homogeneidad del tributo” y la “recaudación”.

El informe, al que accedió El País, se lo pidió a Enciso el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y después se distribuyó entre los integrantes de este órgano de conducción partidaria.

En este documento interno, titulado “Sobre la situación de la fijación de patente 2027”, se resume lo resuelto por el Congreso. Allí se explica que los intendentes se enfrentan a un cambio en los “paradigmas que regularon” hasta ahora el cálculo de las patentes y a que, ante este, es “necesario proceso de reconversión”.

Se argumenta que hay una coyuntura en la que conviven varias realidades interconectadas: una mayor cantidad de vehículos eléctricos —que pagan un porcentaje menor al de los autos a combustión—, una reducción en los precios de los vehículos (según informa la empresa Autodata, que contrata el Congreso de Intendentes) y un “mercado distorsionado por la afectación por el precio del combustible”.

Se señala, además, que las distintas intendencias analizaron “varias alternativas” para el cálculo de la patente del próximo año y que atravesaron un “proceso complejo de negociación”.

Es preciso recordar que las mayores críticas hacia los intendentes apuntaron a que, por un lado, resolvieron que los vehículos a combustión mantengan en 2027 los importes de la patente de 2026, pese a que hubo una reducción del valor de mercado de los vehículos —parámetro clave para el cálculo de este impuesto— y una caída del dólar. Por otra parte, subieron la alícuota que pagan los autos cero kilómetro eléctricos de mayor valor, mientras que mantuvieron el impuesto para los usados.

En el documento se afirma, además, que el Congreso de Intendentes “debe velar por la homogeneidad del tributo, por la recaudación efectiva, tanto en la forma como en su cuantía”. Y se argumenta que, a lo largo de los años, los intendentes han tomado en cuenta distintas variables para la definición de las patentes. Estas son el valor de mercado del vehículo, las alícuotas y la variación del tipo de cambio. También se recuerda que para algunas categorías se definió que este impuesto sea un valor fijo que se ajusta por el Índice de Precios al Consumo.

Al mismo tiempo, se incluye una advertencia: “La ley no incorpora variables para calcular el impuesto, sino que crea una comisión especial en la órbita del Congreso para trabajar el tema”. Esto busca recordar que, en realidad, los intendentes tienen margen para definir qué hacer con las patentes, uno de los principales ingresos de las intendencias.

Carlos Enciso en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

La creación del Sucive

Por otra parte, se hace hincapié en que la creación del Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares (Sucive) —que recibió duras críticas en la última semana— “se valora muy positivamente”.

Esto se debe a dos motivos: “permitió dar fin a la ‘guerra de patentes’ —la competencia entre intendencias— y evitar problemas a los contribuyentes por un tributo desigual que generaba competencias indebidas entre intendencias”.

En tanto, la contratación de la empresa Autodata estuvo bajo la lupa en los últimos días. El coordinador del Sucive, César García, ya había defendido a la compañía el día después de que se conociera el nuevo cálculo de las patentes, al decir que “no están en cuestionamiento” los datos que proporciona.

En el documento vuelve a aparecer una defensa de Autodata. Se explica que es la compañía que la “comisión de seguimiento de Sucive eligió e instruyó oportunamente” a “contratar, porque es la empresa consultora en valores de mercado, referencia nacional y regionalmente”. Además, se señala que les “asegura la imparcialidad necesaria” porque la utilizan distintos actores de la plaza.

Una interna nacionalista tensa

La decisión del Congreso de Intendentes, en el que hay 14 intendencias lideradas por nacionalistas, cayó como un baldazo de agua fría para algunos blancos.

En los días siguientes a que se conociera la noticia llegaron varias críticas, sobre todo a nivel legislativo. El senador Sebastián Da Silva, además de publicar una plataforma en la que las personas podían consultar cuánto podrían llegar a pagar de patente con otra metodología de cálculo, aseguró en su momento, en diálogo con El País, que las intendencias tienen autonomía, consagrada en la Constitución, hasta que el asunto “tiene una afectación partidaria”.

En tanto, el diputado Sebastián Andújar fue uno de los primeros nacionalistas en reaccionar en X, en la mañana del lunes, poco después de que se conociera la resolución. Al día siguiente, cuando continuaba con los cuestionamientos, aseguró: “Hay que entender la incomodidad que me puede generar a mí, con 14 intendentes de mi partido, pero tengo que tener la determinación de ser una voz y no mirar para el costado de lo que la gente necesita”.

Por su parte, el diputado Pedro Jisdonian consideró que se puede “entender” que los ingresos por las patentes sean los “más genuinos”, pero, al mismo tiempo, opinó que “tiene que haber una revisión en los gastos” de los gobiernos departamentales “cuando están dependiendo” de este tributo “para pagar cosas que no tienen nada que ver con las calles ni la circulación de los vehículos”.

Ya no a nivel legislativo, sino dentro de la sesión del directorio del Partido Nacional del lunes, la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, contó a El País que planteó que se les debería haber avisado sobre la resolución antes de que se hiciera pública. “Por lo menos, un intercambio”, sentenció.

Cálculo y repercusiones

El Congreso de Intendentes resolvió mantener los mismos importes de 2026 para la patente de 2027 para los vehículos a combustión.

Ahora bien, ¿qué sucedió con los eléctricos? Hasta ahora, todos los cero kilómetro pagaban un 3% del valor de mercado (sin IVA). Pero los intendentes resolvieron introducir cambios mediante la creación de escalafones. Para los que tienen un valor inferior a US$ 19.000 (sin IVA), la alícuota se mantiene en 3%. Sin embargo, se eleva al 4% para los de hasta US$ 25.000 (sin IVA) y al 5% para los de valor superior a US$ 25.000 (sin IVA).

Los usados mantienen la alícuota del 2,25% sobre el valor de mercado.

El presidente del Congreso de Intendentes, Enciso, hizo hincapié días atrás en que el país vivía un “periodo de transición” por el aumento de la venta de eléctricos. El año 2026 es “bisagra”, con un impacto en la reducción del precio de los usados a combustión. Por eso, considera que la realidad se “equilibra” con la decisión de elevar las alícuotas de los eléctricos de mayor valor.