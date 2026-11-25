La directora del hospital pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell (CHPR), Adriana Martínez, presentó su renuncia la semana pasada. Esta fue aceptada por parte del centro de salud —aunque resta que sea tratada en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)— y está previsto que se desempeñe en sus funciones hasta el 20 de diciembre, según confirmaron fuentes del centro de salud a El País.

Martínez comenzó esta gestión como subdirectora del hospital pediátrico, pero asumió la dirección en diciembre pasado, tras la renuncia de Virginia Longo, quien mantuvo diferencias con la dirección del Pereira Rossell encabezada por Gustavo Giachetto.

El País informó en mayo que a menos de seis meses de su arribo había “disconformidad” de varios actores con la gestión de Martínez, cercana a Giachetto.

Uno de los asuntos que generó cruces fueron los “problemas” con la coordinación de las suplencias. Además hubo un conflicto con enfermería de la emergencia del Pereira Rossell, en el que tuvo que intervenir la dirección general del hospital.

Ahora, fuentes del centro público apuntaron a El País que la jerarca tuvo problemas de gestión a partir de una “mala comunicación” con las respectivas jefaturas y equipos, mientras que otros informantes hablaron de "falta de liderazgo".

En mayo pasado renunció Andrés García Bayce, jefe del Departamento de Imagenología del Hospital Pereira Rossell desde hace seis años, tras mantener diferencias con Giachetto.

A mediados de agosto, también renunciaron el jefe de Neurocirugía del Hospital Pereira Rossell, Gonzalo Costa, y otros dos neurocirujanos de guardia. Costa indicó en una carta que ya se “sobrevolaba la omisión de asistencia” dentro de la institución.

El País contactó a Martínez, quien prefirió no brindar declaraciones.