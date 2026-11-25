La decisión adoptada por la comisión de Movilidad de la Junta Departamental de Montevideo de aprobar un proyecto de decreto que prohíbe a taxistas utilizar aplicaciones como Uber y Cabify para tomar viajes generó repercusiones a nivel empresarial.

La iniciativa, que será sometida a votación por la Junta este jueves y que refleja una inquietud de la gremial del taxi, provocó que la multinacional Uber considere dejar de ofrecer su servicio mediante autos particulares en la capital.

"El cambio propuesto en la regulación nos obligaría a elegir entre un modelo de autos particulares, cargado por las crecientes restricciones reglamentarias y los cupos que nunca se abren, y un negocio de taxis con potencial de crecimiento", indicaron a El País ejecutivos de Uber.

Y añadieron que actualmente los taxis ya representan uno de cada tres viajes en la plataforma que se realizan en Montevideo.

Asimismo, afirmaron que una alternativa que estudian es "enfocarse en Montevideo en el taxi y complementar la operación con vehículos registrados en Canelones para servir al Aeropuerto Internacional de Carrasco".

Por su parte, Cabify envió el pasado martes una carta a los ediles para que revean la postura y no aprueben la iniciativa. A su vez, la Intendencia de Montevideo (IMM) tiene una visión distinta a este proyecto, pero acatarán lo que apruebe el legislativo departamental, dijeron fuentes de la comuna a El País.

La propuesta

La iniciativa refleja casi de forma literal un planteo realizado meses atrás por la Gremial Única del Taxi (Cpatu) que el pasado 3 de agosto le envió una carta al edil Gonzalo Sánchez (Movimiento de Participación Popular) —a la que accedió El País— en la que se pide que "no se permita que las app de autos particulares procesen y/o adjudiquen viajes al servicio de taxímetro".

En la misiva la gremial sostiene que estas aplicaciones generan "cobros indebidos al usuario del servicio de taxi y confusiones al ciudadano que la Intendencia de Montevideo recibe a diario". Y luego, se indica a modo de argumento del pedido que se trata de "la defensa de quienes solicitan el servicio de taxímetro único tarifado y con un precio justo, al que accede la población de menores recursos, quien más lo necesita para acceder al trabajo, a la salud, a la educación, a la familia, al estudio, al deporte y a los espectáculos públicos".

En la carta, firmada por Oscar Dourado y Enrique Mera, no se brindan datos o evaluaciones hechas de cuál sería el impacto o las diferencias de valores señalados.

La discusión sobre el transporte por aplicaciones en Montevideo tomó un giro significativo luego de una minuta presentada por el edil nacionalista Rafael Seijas y el frentista Gonzalo Zuvela que proponía actualizar los mecanismos de control, identificar vehículos y conductores e introducir cambios en las condiciones de los permisos.

Sin embargo, el pasado viernes el edil Sánchez presentó en la comisión de Movilidad de la Junta Departamental de Montevideo dicho proyecto para que sea tratado de forma grave y urgente.

En el artículo 1º —de lo que informó en su cuenta de X el periodista Eduardo Preve— se plantea agregar al artículo D.860.15 del digesto departamental un inciso que establece que "las plataformas electrónicas que intervengan en la contratación del servicio regulado en esta sección no podrán ofrecer, procesar, intermediar ni adjudicar viajes del servicio de transporte privado de interés público de taxímetros".

Algo que se reafirma en el artículo 2º donde se determina que "los permisarios y conductores de vehículos con taxímetro no podrán aceptar ni realizar viajes ofrecidos, procesados o adjudicados por plataformas electrónicas que operen en la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados".

Y se agrega que "lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a los sistemas de radiotaxi ni a otros servicios de despachos de viajes de taxímetro que no operen en dicha modalidad, siempre que apliquen exclusivamente la tarifa oficial y cumplan las condiciones que establezca la reglamentación".

En la comisión de Movilidad, el edil del Partido Colorado, Federico Paganini, y el de la Lista 22 del Partido Nacional, Joaquín Campos, votaron en contra de la iniciativa de la gremial. El Frente Amplio y la lista blanca mayoritaria (la 1) votaron a favor.

