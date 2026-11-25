El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) celebró ayer su cena anual y el décimo aniversario desde su fundación, con la participación de los expresidentes Mauricio Macri, de Argentina, e Iván Duque, de Colombia, en una mesa de intercambio.

Allí, con la moderación de Martín Aguirre, director de El País, ambos comenzaron por recordar y elogiar al fallecido Sebastián Piñera, expresidente chileno que protagonizó la primera conferencia del CED en su inauguración en 2016.

Con respecto a cómo se vive el período posterior a la presidencia, Macri dijo que le “costó muchísimo” y aseguró que “requiere un esfuerzo de introspección y trabajo”; comentó que “el manejo del poder no lo arregla la inteligencia artificial”.

Elogios al expresidente Luis Lacalle Pou por su gestión en la pandemia mediante, “por haber entendido la importancia de las libertades”, añadió que es menester “predicar con el ejemplo y conducir con la verdad”. También sostuvo que “lo más importante” a la hora del manejo de la presidencia es, “antes de comenzar la tarea, construir su mesa chica” con “los tipos más inteligentes que tengas”, con quienes reunirse en los “momentos graves”. “Si es gente valiosa y digna, y no los respetás, se van”, advirtió.

Agustín Iturralde, Iván Duque, Luis Lacalle Pou, Mauricio Macri y Hernán Bonilla en la cena del Centro de Estudios para el Desarrollo. Foto: Estefanía Leal.

Macri dedicó además unos minutos a hablar en favor de la “meritocracia” y la “cultura del trabajo”, mientras que reconoció que herramientas como los impuestos sirven para generar una “segunda oportunidad a aquellos que no la tuvieron”.

Consultado sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que “se portó muy bien con Argentina”, al igual que su predecesor, Barack Obama. “No creo que haya engañado en nada a la población estadounidense”, manifestó Macri, y agregó que es un fenómeno “para estudiar”.

En esa línea, señaló que “tal vez hay un cambio de péndulo” tras los resultados de las últimas elecciones de medio término, donde hubo una victoria generalizada del Partido Demócrata a nivel parlamentario.

No obstante, deseó que en este proceso se puedan escuchar a personas “centradas y moderadas”, como los expresidentes uruguayos y el propio Duque, remarcó, en vez de ser “tan extremo y violento para llamar la atención”.

Por su lado, Duque expresó que “nunca” se apegó al poder, y acotó que “la gente que se aferra al poder la pasa mal”. Incluso, recordó una frase de Lacalle Pou en una visita a Colombia: “Cuando uno sale del poder, tiene que entender que hay una transición del poder a la autoridad”.

El expresidente colombiano afirmó que es necesario “enfrentar el populismo y la demagogia”, así como instalar “límites al ejercicio de poder”, y contar con principios que impliquen “no perder la empatía” y la “compasión”.

“El poder debe tener una finalidad de servicio”, dijo, y uno debe tener cierta “autorregulación”, pues “es muy fácil dejarse llevar por la tentación del abuso de poder”.

Duque apuntó también contra líderes izquierdistas por impulsar “la política de identidad”, que “es muy peligrosa”, en el marco de un pensamiento que indica que “todo aquel que piense distinto es mi enemigo”.

Los expresidentes de Colombia y Argentina Iván Duque y Mauricio Macri, y los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou en gala del CED. Foto: Estefanía Leal

Con mención a Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Lula Da Silva, aseveró: “Empezaron a estimular eso desde el Foro de San Pablo”. Este, opinó, “fracturó la posibilidad de diálogo real en América Latina”, sumado a que defendían “dictaduras”. Aún así, aclaró que “eso trajo una reacción del otro lado igualmente radical”.

Según el exmandatario, se impuso un “diálogo de sordos” en el continente y manifestó admiración por la convivencia democrática en Uruguay, donde “los expresidentes pueden convivir y dialogar”, sin llamarse “enemigos”. “Se está perdiendo en el resto de la región”, añadió.

Duque lanzó otra crítica hacia opositores ideológicos y graficó que “no importa si eres ético, sino qué tan popular eres”. En ese sentido, cuestionó, por ejemplo, que a su sucesor, Gustavo Petro, “lo que le importa” es la “popularidad”.

“Estamos institucionalizando la popularidad como la patente de corso para seguir ejerciendo el poder, sin reparar en la legalidad”, sostuvo Duque, que puso como objetivo “derrotar al Foro de San Pablo” en ese sentido.

Macri gobernó Argentina desde 2015 hasta 2019, y Duque presidió Colombia de 2018 a 2022.

Mauricio Macri e Iván Duque en el evento del Centro de Estudios para el Desarrollo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Asistieron Lacalle Pou y Sanguinetti

En el evento, estuvieron presentes dirigentes políticos de varios partidos, principalmente blancos y colorados. Entre ellos, los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, y senadores como Sergio Botana, Sebastián Da Silva, Carlos Camy, Martín Lema, Javier García, Nicolás Martinelli y Tabaré Viera. También concurrieron los exministros Omar Paganini y Pablo Mieres, así como el intendente Felipe Algorta (Durazno) y el diputado colorado Gabriel Gurméndez.