El fenómeno de El Niño ha estado en boga en los últimos meses. Análisis científicos indican que se trata del más fuerte de las últimas décadas. Y este significativo calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical, que por movimientos atmosféricos se traduce en mayor probabilidad de lluvias intensas en Uruguay, provoca dudas a la hora de planificar las vacaciones del verano 2027. ¿A qué playa conviene ir? ¿Es preferible quedarse en Uruguay o hacer un esfuerzo para cruzar a Brasil? El meteorólogo Mario Bidegain, que viene siguiendo el tema desde hace meses, remitió un informe a El País que muestra un escenario más alentador que el que se preveía para los principales balnearios uruguayos.

En ese informe se indica que "la actual fase cálida de El Niño está alcanzando su máxima intensidad en diciembre 2026, y ya está afectando la variabilidad climática en distintas regiones del mundo". Hay ejemplos con "desvíos positivos en lluvias y/o desvíos negativos en temperaturas", lo que podría afectar "la cantidad de días disponibles para turismo de playa".

Qué anticipa El Niño para las costas y playas de Uruguay en el verano 2027

El informe, basado en los pronósticos climáticos del modelo CCSR/IRI de la Universidad de Columbia disponibles para enero, febrero y marzo de 2027 para la región, indica, según Bidegain, que "las costas del Río de la Plata tanto sobre la provincia de Buenos Aires como sobre Uruguay, así como las costas de Maldonado y Rocha, no aparecen con sesgos significativos hacia mayores valores de lluvias en el período".

Sí aparece un sesgo positivo de precipitaciones hacia departamentos del norte y el centro del país, no así al sur y sureste.

Pronóstico de sesgos significativos de lluvias para enero, febrero y marzo 2027 según CCSR/IRI.

En el análisis de los sesgos hacia arriba y hacia abajo en las temperaturas medias para el mismo período, tampoco se esperan grandes variaciones sobre las costas del Río de la Plata y el océano Atlántico.

En diálogo con este medio, Bidegain resumió que "Uruguay no estaría tan mal como habíamos pensado un par de meses atrás", ya que, en principio, tanto en acumulados de lluvia como en temperatura se vislumbra un escenario relativamente normal en comparación con años anteriores.

Pronóstico de sesgos significativos de temperaturas para enero, febrero y marzo 2027 según CCSR/IRI.

Bidegain aclaró que este análisis no es sobre "cantidad de días con lluvia, cantidad de horas de sol o niveles de humedad relativa", lo que también contribuye al confort térmico en el verano, sino que se basa únicamente en probabilidades de que los acumulados de lluvia estén por encima o por debajo de lo normal y que las temperaturas sean más altas o más bajas que lo habitual.

Vista aérea del balneario La Paloma, Rocha. Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El País.

Sur y nordeste de Brasil: dónde se concentran las lluvias y el calor

Para uno de los sitios más elegidos por los uruguayos para veranear, el sur de Brasil, sí se muestra "un sesgo hacia lluvias por encima de lo normal", lo que abarca por ejemplo a estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná.

En cuanto a la temperatura, dice Bidegain que "la costa sur de Brasil comienza a mostrar un sesgo positivo a partir de Santa Catarina, incrementándose hacia el litoral sureste y norte".

"Para los que quieren hacer playa y les gusta el sol, el nordeste de Brasil aparece como el destino ideal para estos próximos meses", puntualizó el meteorólogo.

Explicó que para esa región y "en particular sobre el litoral de Bahía" los pronósticos indican "un sesgo hacia abajo de las lluvias, acompañado de un sesgo muy positivo en las temperaturas".

Pronóstico de sesgos significativos de temperaturas para enero, febrero y marzo 2027 según CCSR/IRI.

Panorama para el Caribe y EE.UU. entre enero y marzo de 2027

"Fuera de nuestra región y recordando que para el hemisferio norte estamos en el periodo invernal, se observa para el Caribe que los pronósticos climáticos para enero, febrero y marzo indican sesgos positivos de lluvia sobre toda la Florida y costa este de Estados Unidos, además de Cuba. Sin embargo, sobre el Caribe sur las condiciones serían otras y sobre costas de Venezuela y Antillas predominaría tiempo más seco", apuntó en su informe el especialista.