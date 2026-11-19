El fenómeno de El Niño que mantuvo bajo control la temporada de huracanes del Atlántico en 2026 tiene fecha de caducidad, y su desaparición abre un escenario que los meteorólogos ya califican como preocupante para 2027.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) proyecta que el evento climático pierda fuerza rápidamente entre el invierno y el verano del hemisferio norte, y que deje lugar a condiciones neutrales y, posiblemente, a La Niña, el patrón que suele disparar la actividad tropical en la cuenca atlántica.

El contraste con el año que termina es marcado. Según relevó la cadena CNN, la temporada 2026 dejó apenas un huracán en la cuenca atlántica, Isaias, algo que no ocurría desde 1925, hace 101 años.

En esa zona se formaron diez tormentas con nombre, cuatro menos que el promedio y la cifra más baja desde 2014, cuando hubo ocho. De esas diez, seis duraron 48 horas o menos. La temporada finaliza oficialmente el próximo lunes 30.

La tormenta tropical Isaias se formó el miércoles en el Golfo de México y podría intensificarse hasta convertirse en el primer huracán de la temporada atlántica, dijeron los pronosticadores. Foto: AFP

Por qué El Niño frenó los huracanes del Atlántico

El océano Atlántico se calentó lo suficiente como para alimentar tormentas poderosas, pero El Niño funcionó como contrapeso al generar de manera constante vientos en altura que disipan los sistemas en formación.

"Fue un El Niño extremadamente poderoso haciendo lo que hacen los fenómenos de El Niño muy poderosos", dijo a CNN Phil Klotzbach, experto en huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

La NOAA confirmó el 12 de noviembre que el fenómeno seguía fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial, ya en categoría de "Súper El Niño", con condiciones fuertes a muy fuertes proyectadas hasta el trimestre enero-marzo.

Imagen satelital de la NASA en la que se observan niveles de la superficie del mar superiores a lo normal (en rojo) en el Pacífico central y oriental por causa de El Niño. Foto: NASA/Lauren Dauphin.

El índice Niño 3.4 alcanzó +2,5 °C en su observación más reciente del Centro de Predicción Climática, y en el último informe de NOAA se asignó un 79% de chances de que el índice oceánico relativo alcance al menos +2 °C entre diciembre y febrero. La agencia aclara que una mayor intensidad aumenta la certeza sobre algunos efectos habituales, aunque estos siguen sujetos a variaciones regionales.

Cuándo desaparece El Niño y qué pasa si llega La Niña

Cuanto más intenso es El Niño, más rápido se desinfla. "Tendemos a observar un rápido debilitamiento desde el invierno hasta la primavera y el verano (del hemisferio norte), explicó el meteorólogo del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA Nat Johnson a CNN. "A menudo se desploman con fuerza", añadió.

El pronóstico más reciente NOAA prevé el paso a condiciones neutrales hacia fines de la primavera o principios del verano boreal, con una probabilidad de aproximadamente 1 en 3 de que La Niña se instale durante el próximo verano del norte. Johnson señaló a CNN que la confianza en su llegada es mayor a la habitual porque esa es la evolución típica tras los episodios fuertes de El Niño.

El punto clave es que La Niña produce el efecto inverso: menos vientos que desarman las tormentas y, por lo tanto, más sistemas que se forman y se intensifican. Incluso las condiciones neutrales pueden favorecer la actividad tropical si el Atlántico arranca la temporada con agua más cálida de lo normal.

La Costa del Golfo se prepara para la llegada del huracán Isaías. Foto: AFP

Las temperaturas de la superficie del mar están en niveles récord o cerca de ellos para noviembre y, aunque el océano perderá calor en los próximos meses, podrían seguir siendo altas cuando la temporada comience el 1° de junio. "Creemos que las probabilidades de una temporada de huracanes muy activa el próximo año en el Atlántico son muy altas", dijo Klotzbach al citado medio.

Con información de La Nación. Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.